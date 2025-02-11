30 років тому на морському дні знайшли "таємниче коло": те, що його створює, у 16 разів менше (фото)

Тривалий час учені не могли розгадати загадку походження одного з найбільших творінь природи.

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У 1995 році водолази виявили цікаву структуру біля острова Амамі Осіма в Японії: на морському дні помітили гігантське коло, висічене на піску. Однак ніхто не знав, звідки воно взялося: вчені не могли зрозуміти, чи було коло створене людиною, твариною, чи було результатом якогось екологічного процесу. У результаті ці структури почали називати "таємничими колами", пише IFLScience.

Щоб розкрити цю таємницю, вчені вирушили на розслідування. У 2011 році вони стали першими, хто визначив, що за цими "таємничими колами" насправді стоїть невелика риба-іглобрюх, здатна загадковим чином створювати структуру, що в 16 разів більша за себе, використовуючи силу, яку вона може зібрати у своєму скромному 12-сантиметровому тілі. Цікаво, що вид Torquigener albomaculosus був офіційно описаний тільки 2015 року.

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Дослідники зазначають, що не цілком розуміли масштаб шлюбних ритуалів іглобрюхів, поки не об'єдналися з дайверами, щоб розкрити походження "таємничих кіл", які з'являються на морському дні. Їхні творіння говорять самі за себе, якщо дивитися з повітря, але дрібніші деталі — і, зокрема, дрібний пісок — змушують вас усвідомити, скільки зусиль потрібно, щоб домогтися партнера для самця іглобрюха.

Незважаючи на всю вишуканість свого творіння, самець підходить і кусає її за щоку, коли нарешті настає вирішальний момент Фото: Yoji Okata

Під час дослідження було встановлено дві зони спостереження на піщаному морському дні пляжів Сейсуї й Катетсу. У результаті їм вдалося зафіксувати репродуктивні практики самців від підготовки до догляду за ікрою, що загалом склало 10 репродуктивних подій.

Кожна з практик починалася зі створеної круглої структури на морському дні та займала від 7 до 9 днів. Іглобрюхи використовували свої грудні, анальні та хвостові плавники, рухаючись по колу і додаючи лінії. Вчені встановили, що самці рухалися зовні всередину, утворюючи радіально вирівняні піки та западини.

Дивно, але вони додали ще більше тонких деталей, час від часу припиняючи плескати плавниками, що означало, що западини не були однаковими на всьому шляху. Ці западини й піки ставали чіткішими, чим довше вони працювали, і те, як вони плавали, збовтувало пісок, приносячи найдрібніші частинки до центру. Команда також виявила, що самці прикрашали піки своїх кіл черепашками та фрагментами коралів, намагаючись видалити все, що знаходилося в центрі цієї конструкції. Тільки коли ці останні зміни були зроблені, самки почали відвідувати свої творіння.

Риба-ілобрюх у дії: від ранніх стадій (а) до середніх стадій (б), фінальної стадії (в) і після нересту (г) Фото: Scientific Reports

Далі вчені спостерігали за процесом залицяння: коли самка наближалася до споруди, самці плавали навколо, щоб збовтати дрібний пісок у центрі. Якщо самка входила, він потім відступав, перш ніж знову спрямовуватися до неї. Якщо вона була належним чином вражена і відбувалося спарювання, ікра відкладалася в центральній частині кола, яка тепер ставала гніздом.

За словами авторів дослідження, гніздо іглобрюхів демонструвало три незвичайні характеристики, які раніше ніколи не були зареєстровані у риб:

радіально вирівняні піки й западини були створені за межами місця гніздування;

піки були прикрашені фрагментами черепашок;

дрібні частинки піску збиралися в місці гніздування, створюючи нерегулярний малюнок.

Усі три характеристики були завершені та зберігалися до спарювання, коли самки відвідували місце гніздування, і вони після цього руйнувалися.

"Таємничі кола" привертають увагу людей, але для самок іглобрюхів усе трохи складніше — передбачається, що їх приваблює те, що знаходиться в середині. Поведінка самця і форма його творіння сприяють переміщенню дрібних частинок піску в центр кола, де, якщо йому пощастить, самка відкладе ікру. Значення цього дрібного піску, кажуть учені, може бути причиною того, що вони не використовують одне й те саме гніздо двічі. Дослідники виявили, що самці насправді можуть повернутися в те саме місце, проте не стануть використовувати одну й ту саму структуру двічі.

Раніше Фокус писав про те, що знайдені в Австралії "кола фей" поставили вчених у глухий кут: як вони з'явилися.