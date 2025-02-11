Земля похожа на чупа-чупс с жевательной резинкой внутри: это объясняет землетрясения на планете

Исследователи назвали несколько удивительно интересных фактов о том, как и почему возникают землетрясения и что делает их настолько сильными.

Related video

Земная кора — самый внешний слой планеты, состоящий из твердой породы и находящийся поверх другого слоя, известного как мантия. Мантия течет и растягивается, будто жевательная резинка, в то время как кора над ней трескается, будто леденец. Когда это происходит, мантия высвобождает энергию в виде взрыва, вызывающего землетрясение, пишет Live Science.

Чаще всего землетрясения происходят там, где встречаются тектонические плиты Земли. Тектонические плиты — части коры, которые подходят друг другу, будто кусочки пазла. Порой плиты скользят рядом друг с другом на так называемых границах трансформных плит. Однако порой они расходятся на границах, а порой сталкиваются на сходящихся границах.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Когда плиты сходятся на границах, они часто скользят друг под друга — этот процесс известен как субдукция. По словам исследователей, все движения плит, по сути, могут вызвать землетрясения, а они в свою очередь могут образовывать горы или разрывать континенты. Места, где части земной коры движутся друг против друга, называются линиями разломов, и ученые отслеживают линии разломов, чтобы измерить землетрясения. Увы, несмотря на десятилетия попыток, ученые все еще не могут предсказать, где и когда именно произойдет землетрясение.

Что вызывает землетрясения?

Большинство подземных толчков вызваны движением тектонических плит. Порой они движутся очень медленно, со скоростью роста ногтей, и не вызывают сотрясений земли. Однако иногда они застревают, напряжение растет до тех пор, пока не становится слишком большим — тогда плиты движутся все одновременно, высвобождая тонны энергии.

Энергия землетрясения распространяется волнами. Самая быстрая волна называется P-волна, и она сотрясает землю, сжимая материал по мере своего движения, как пружины Slinky, сжимаемые вместе. Затем следует S-волна, которая движется вверх и вниз как волна. Оба типа волн сотрясают землю.

Исследователи отмечают, что сила землетрясения, по сути, зависит от силы землетрясения, но также и от типа грунта, на котором мы находимся. Мягкая почва трясется сильнее, чем твердая, а влажная почва иногда может разжижаться или вести себя как жидкость во время землетрясения. Разжижение может привести к тому, что здания уйдут на несколько метров в землю.

Где происходят землетрясения

Исследователи отмечают, что около 90% всех землетрясений на планете происходят вдоль Тихоокеанского огненного кольца, которое тянется от Новой Зеландии через Индонезию и Японию, через Тихий океан на Алеутских островах Аляски и вдоль западного побережья Северной, Центральной и Южной Америки.

Есть еще два "пояса землетрясений", где происходит большинство остальных землетрясений на планете. Один из них — пояс землетрясений Альп, который начинается в Индонезии и тянется на запад через Гималаи и Средиземное море в Атлантический океан. Другой — Срединно-Атлантический хребет.

Можно ли предсказать землетрясение?

Исследователи знают, в каких районах, вероятнее всего, произойдет большинство землетрясений на планете, а также могут определить разломы, где в прошлом происходили сильные землетрясения и где они могут произойти снова. Но невозможно точно предсказать, когда и где начнется землетрясение.

Хотя ученые не могут предсказать землетрясения, они могут предсказать толчки землетрясения немного заранее для людей, живущих рядом с эпицентром подземных толчков. Волнам землетрясения требуется время, чтобы распространиться, поэтому в местах с большим количеством станций мониторинга, таких как Япония, автоматическая система может обнаружить первое сотрясение и отправить текстовые сообщения людям, которые находятся дальше.

Ранее Фокус писал о том, что одно событие всегда предшествует землетрясениям: ученые наконец выяснили, что это такое.