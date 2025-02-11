Земля схожа на чупа-чупс із жувальною гумкою всередині: це пояснює землетруси на планеті

Дослідники назвали кілька напрочуд цікавих фактів про те, як і чому виникають землетруси та що робить їх настільки сильними.

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Земна кора — найбільш зовнішній шар планети, що складається з твердої породи й знаходиться поверх іншого шару, відомого як мантія. Мантія тече і розтягується, ніби жувальна гумка, тоді як кора над нею тріскається, ніби льодяник. Коли це відбувається, мантія вивільняє енергію у вигляді вибуху, що викликає землетрус, пише Live Science.

Найчастіше землетруси відбуваються там, де зустрічаються тектонічні плити Землі. Тектонічні плити — частини кори, які підходять одна до одної, ніби шматочки пазла. Часом плити ковзають поруч одна з одною на так званих кордонах трансформних плит. Однак часом вони розходяться на кордонах, а часом стикаються на кордонах, що сходяться.

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Коли плити сходяться на кордонах, вони часто ковзають одна під одну — цей процес відомий як субдукція. За словами дослідників, усі рухи плит, по суті, можуть спричинити землетруси, а вони, своєю чергою, можуть утворювати гори або розривати континенти. Місця, де частини земної кори рухаються одна проти одної, називаються лініями розломів, і вчені відстежують лінії розломів, щоб виміряти землетруси. На жаль, попри десятиліття спроб, вчені все ще не можуть передбачити, де і коли саме станеться землетрус.

Що викликає землетруси?

Більшість підземних поштовхів викликані рухом тектонічних плит. Часом вони рухаються дуже повільно, зі швидкістю росту нігтів, і не викликають струсів землі. Однак іноді вони застряють, напруга зростає доти, доки не стає надто великою — тоді плити рухаються всі одночасно, вивільняючи тонни енергії.

Енергія землетрусу поширюється хвилями. Найшвидша хвиля називається P-хвиля, і вона стрясає землю, стискаючи матеріал у міру свого руху, як пружини Slinky, стиснуті разом. Потім слідує S-хвиля, яка рухається вгору і вниз як хвиля. Обидва типи хвиль стрясають землю.

Дослідники зазначають, що сила землетрусу, по суті, залежить від сили землетрусу, але також і від типу ґрунту, на якому ми перебуваємо. М'який ґрунт трясеться сильніше, ніж твердий, а вологий ґрунт іноді може розріджуватися або поводитися як рідина під час землетрусу. Розрідження може призвести до того, що будівлі підуть на кілька метрів у землю.

Де відбуваються землетруси

Дослідники зазначають, що близько 90% усіх землетрусів на планеті відбуваються вздовж Тихоокеанського вогняного кільця, що тягнеться від Нової Зеландії через Індонезію та Японію, через Тихий океан на Алеутських островах Аляски та вздовж західного узбережжя Північної, Центральної та Південної Америки.

Є ще два "пояси землетрусів", де відбувається більшість решти землетрусів на планеті. Один із них — пояс землетрусів Альп, що починається в Індонезії й тягнеться на захід через Гімалаї та Середземне море в Атлантичний океан. Інший — Серединно-Атлантичний хребет.

Чи можна передбачити землетрус?

Дослідники знають, у яких районах, найімовірніше, станеться більшість землетрусів на планеті, а також можуть визначити розломи, де в минулому відбувалися сильні землетруси та де вони можуть статися знову. Але неможливо точно передбачити, коли й де почнеться землетрус.

Хоча вчені не можуть передбачити землетруси, вони можуть передбачити поштовхи землетрусу трохи заздалегідь для людей, які живуть поруч з епіцентром підземних поштовхів. Хвилям землетрусу потрібен час, щоб поширитися, тому в місцях з великою кількістю станцій моніторингу, таких як Японія, автоматична система може виявити перший струс і відправити текстові повідомлення людям, що знаходяться далі.

Раніше Фокус писав про те, що одна подія завжди передує землетрусам: вчені нарешті з'ясували, що це таке.