125 подземных толчков в неделю: назван регион Земли, где извержение, похоже, неизбежно (видео)

Исследователи изучали сейсмическую активность и обнаружили, что частота землетрясений под горой Маунт-Спурр усиливаются.

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Гора Маунт-Спурр — покрытый льдом и снегом стратовулканический комплекс, представляющий собой большой конусообразный вулкан, образованный потоками лавы, пирокластическими отложениями, грязевыми отложениями и лавовыми куполами. За время наблюдений вулкан извергался дважды: один раз в 1953 году и один раз в 1992 году. Эти извержения происходили из флангового жерла пика Кратер в 3,5 километра к югу от вершины пика, а не из самой горы Маунт-Спурр, пишет IFLScience.

По информации Геологической службы США, эти извержения были относительно небольшими, но взрывными, и они рассеивали вулканический пепел над внутренними, юго-центральными и юго-восточными районами Аляски. Отдельные облака пепла, образовавшиеся в результате извержения 1992 года, дрейфовали на восток, север и юг. В течение нескольких дней после извержения облако пепла, движущееся на юг, было обнаружено над Северной Атлантикой.

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Теперь геологи внимательно следят за горой Маунт-Спурр на Алеутской дуге Аляски после продолжающихся вулканических волнений. В последние годы Обсерватория вулканов Аляски (AVO) отслеживает ситуацию и эксперты зафиксировали, что в последние месяцы под вулканом регистрировались землетрясения с частотой до 125 раз в неделю — это указывает на то, что извержение возможно в ближайшие дни или недели.

Геологи отмечают, что количество землетрясений с апреля 2024 года под вулканом увеличилось и достигало до 30 в неделю. Впрочем, это не обязательно означает, что извержение неизбежно, активность снова возросла в октябре 2024 года: с этого момента по 6 февраля под вулканом было зафиксировано около 125 землетрясений в неделю. Самое крупное из них зафиксировали 2 января и имело магнитуду 2,9.

Теперь эксперты отмечают, что текущие волнения в Маунт-Спурр убедительно свидетельствуют о том, что новая магма проникла в кору под вулканом. Исследователи утверждают, что возможно несколько сценариев. Один из них заключается в том, что магма не достигает поверхности, а землетрясения затихают в течение нескольких месяцев.

Еще один сценарий заключается в том, что будущее извержение может быть аналогичным по масштабу извержениям 1953 и 1992 годов. Ученые отмечают, что сценарий предполагает одно или несколько взрывных событий могут длиться от одного до нескольких часов и создадут облака пепла, переносимые по ветру на сотни километров. В результате этого события необитаемая территория вокруг Маунт-Спурр будет затоплена пирокластическими потоками, грязевыми потоками (лахарами) и баллистическими ливнями.

По словам руководителя AVO Мэтта Хейни, эти два сценария сегодня являются одинаково вероятными, но есть и еще один. Третий сценарий менее вероятен, но все еще имеет шансы быть: извержение произойдет на вершине самой горы Маунт-Спурр. Впрочем, ученые предупреждают, что в более ранних исторических событиях такого эпизода не было.

Такое извержение, скорее всего, будет взрывным и может также сформировать потоки лавы. Извержение на вершине также, скорее всего, растопит большие объемы ледникового льда, что может привести к лахарам и другим гидрологическим опасностям. К счастью для нас, по словам ученых, вблизи вулкана нет городов, однако его извержение все еще может повлиять на полеты в этом регионе.

Ранее Фокус писал о том, что за 15 минут до крупнейшего за 100 лет извержения был получен "скрытый сигнал".