125 підземних поштовхів на тиждень: названо регіон Землі, де виверження, схоже, неминуче (відео)

Дослідники вивчали сейсмічну активність і виявили, що частота землетрусів під горою Маунт-Спурр посилюються.

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Гора Маунт-Спурр — вкритий льодом і снігом стратовулканічний комплекс, що є великим конусоподібним вулканом, утвореним потоками лави, пірокластичними відкладеннями, грязьовими відкладеннями і лавовими куполами. За час спостережень вулкан вивергався двічі: один раз у 1953 році та один раз у 1992 році. Ці виверження відбувалися з флангового жерла піку Кратер за 3,5 кілометра на південь від вершини піка, а не з самої гори Маунт-Спурр, пише IFLScience.

За інформацією Геологічної служби США, ці виверження були відносно невеликими, але вибуховими, і вони розсіювали вулканічний попіл над внутрішніми, південно-центральними і південно-східними районами Аляски. Окремі хмари попелу, що утворилися внаслідок виверження 1992 року, дрейфували на схід, північ і південь. Протягом кількох днів після виверження хмару попелу, що рухається на південь, було виявлено над Північною Атлантикою.

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Тепер геологи уважно стежать за горою Маунт-Спурр на Алеутській дузі Аляски після вулканічних хвилювань, що тривають. Останніми роками Обсерваторія вулканів Аляски (AVO) відстежує ситуацію, і експерти зафіксували, що останніми місяцями під вулканом реєструвалися землетруси з частотою до 125 разів на тиждень — це вказує на те, що виверження можливе найближчими днями або тижнями.

Геологи зазначають, що кількість землетрусів із квітня 2024 року під вулканом збільшилася і сягала до 30 на тиждень. Утім, це не обов'язково означає, що виверження неминуче, активність знову зросла в жовтні 2024 року: від цього моменту до 6 лютого під вулканом було зафіксовано близько 125 землетрусів на тиждень. Найбільший із них зафіксували 2 січня і він мав магнітуду 2,9.

Тепер експерти зазначають, що поточні хвилювання в Маунт-Спурр переконливо свідчать про те, що нова магма проникла в кору під вулканом. Дослідники стверджують, що можливі кілька сценаріїв. Один із них полягає в тому, що магма не досягає поверхні, а землетруси затихають протягом кількох місяців.

Ще один сценарій полягає в тому, що майбутнє виверження може бути аналогічним за масштабом виверженням 1953 і 1992 років. Вчені зазначають, що сценарій передбачає одну або кілька вибухових подій, які можуть тривати від однієї до кількох годин і створять хмари попелу, які переносяться за вітром на сотні кілометрів. Унаслідок цієї події незаселена територія навколо Маунт-Спурр буде затоплена пірокластичними потоками, грязьовими потоками (лахарами) і балістичними зливами.

За словами керівника AVO Метта Хейні, ці два сценарії на сьогодні є однаково ймовірними, але є і ще один. Третій сценарій менш імовірний, але все ще має шанси бути: виверження відбудеться на вершині самої гори Маунт-Спурр. Утім, учені попереджають, що в більш ранніх історичних подіях такого епізоду не було.

Таке виверження, найімовірніше, буде вибуховим і може також сформувати потоки лави. Виверження на вершині також, найімовірніше, розтопить великі обсяги льодовикового льоду, що може призвести до лахарів та інших гідрологічних небезпек. На щастя для нас, за словами вчених, поблизу вулкана немає міст, проте його виверження все ще може вплинути на польоти в цьому регіоні.

Раніше Фокус писав про те, що за 15 хвилин до найбільшого за 100 років виверження було отримано "прихований сигнал".