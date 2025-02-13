Светятся от кончиков клювов до самых пальцев ног: обнаружено, что райские птицы очень странные

Исследователи впервые обнаружили, что райские птицы светятся, причем некоторые — даже во рту.

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Наша планета является домом для невероятного количества живых организмов и самые необычные из них, когда дело касается привлечения партнера, относятся к царству птиц. От строительства сложных гнезд до впечатления или оттачивания танцевальных движений. Теперь ученые считают, что птицы, похоже, устраивают больше визуальных представлений, чем кто-либо мог себе представить, поскольку исследователи впервые обнаружили, что райские птицы светятся, пишет IFLScience.

Известно, что в общей сложности существует около 45 видов райских птиц. Как правило, они отличаются яркими цветами, странными перьями и брачными демонстрациями. Птицы также обладают исключительным зрением, видя не только в видимом спектре света, как люди, но и в ультрафиолетовом спектре.

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В новом исследовании ученые рассмотрели 45 видов райских птиц, размещенных в Американском музее естественной истории, чтобы определить, у каких и них есть биофлуоресцентные части тела. Авторы исследования также рассмотрели самок и самцов каждого вида, а также включили синешапочного ифрита (Ifrita kowaldi) из сестринского семейства Ifritidae, которое содержит только этот единственный вид.

Результаты указывают на то, что биофлуоресценция присутствовала у 37 из 45 видов райских птиц, а также у 14 родов из 17, которых изучили ученые. Они также обнаружили, что если оперение было биофлуоресцентным, то у самцов и самок одного и того же вида были половодиморфные паттерны биофлуоресценции. У некоторых видов также обнаружили биофлуоресценцию на животе и груди, однако это было менее распространено. Любопытно, что биофлуоресценция у некоторых видов также была обнаружена на ногах и даже во рту.

Биофлуоресценция также наблюдалась у самцов и самок синешапочного ифрита из сестринского семейства, где она была обнаружена на ногах и клюве как у самцов, так и у самок, а также на белой полосе вокруг глаз у самца.

Впервые биофлуоресценция обнаружена у 37 из 45 видов райских птиц Фото: Royal Society Open Science

Авторы исследования полагают, что биофлуоресцентные перья, вероятно, можно использовать для усиления визуальных сигналов во время спаривания и ухаживания. Также предполагается, что в лесных пологах и подлеске, где обитают многие виды, биофлуоресценция может помочь им выделиться на фоне похожих цветов.

Аналогичным образом, некоторые виды развили "суперчерные" перья, помогая этому контрасту выделяться еще больше. Например, у самок таких участков перьев меньше, и команда считает, что они могут использовать их для того, чтобы слиться с лесом.

Ранее Фокус писал о том, что ученые изучили мозг птиц, живших 80 млн лет назад.