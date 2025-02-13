Світяться від кінчиків дзьобів до самих пальців ніг: виявлено, що райські птахи дуже дивні

Дослідники вперше виявили, що райські птахи світяться, причому деякі — навіть у роті.

Related video

Наша планета є домівкою для неймовірної кількості живих організмів і найнезвичайніші з них, коли йдеться про залучення партнера, належать до царства птахів. Від будівництва складних гнізд до враження або відточування танцювальних рухів. Тепер учені вважають, що птахи, схоже, влаштовують більше візуальних вистав, ніж будь-хто міг собі уявити, оскільки дослідники вперше виявили, що райські птахи світяться, пише IFLScience.

Відомо, що загалом існує близько 45 видів райських птахів. Як правило, вони відрізняються яскравими кольорами, дивним пір'ям і шлюбними демонстраціями. Птахи також мають винятковий зір, бачачи не тільки у видимому спектрі світла, як люди, а й в ультрафіолетовому спектрі.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

У новому дослідженні вчені розглянули 45 видів райських птахів, розміщених в Американському музеї природної історії, щоб визначити, які з них мають біофлуоресцентні частини тіла. Автори дослідження також розглянули самок і самців кожного виду, а також включили синьошапкового іфрита (Ifrita kowaldi) із сестринського сімейства Ifritidae, яке містить тільки цей єдиний вид.

Результати вказують на те, що біофлуоресценція була присутня у 37 з 45 видів райських птахів, а також у 14 пологів з 17, яких вивчили вчені. Вони також виявили, що якщо оперення було біофлуоресцентним, то у самців і самок одного і того ж виду були статеводиморфні патерни біофлуоресценції. У деяких видів також виявили біофлуоресценцію на животі та грудях, однак це було менш поширеним. Цікаво, що біофлуоресценція у деяких видів також була виявлена на ногах і навіть у роті.

Біофлуоресценцію також спостерігали у самців і самок синьошапочного іфрита із сестринського сімейства, де її було виявлено на ногах і дзьобі як у самців, так і у самок, а також на білій смузі навколо очей у самця.

Уперше біофлуоресценцію виявлено у 37 із 45 видів райських птахів Фото: Royal Society Open Science

Автори дослідження вважають, що біофлуоресцентне пір'я, ймовірно, можна використовувати для посилення візуальних сигналів під час спарювання і залицяння. Також припускають, що в лісових пологах і підліску, де мешкають багато видів, біофлуоресценція може допомогти їм виділитися на тлі схожих кольорів.

Аналогічним чином, деякі види розвинули "суперчорне" пір'я, допомагаючи цьому контрасту виділятися ще більше. Наприклад, у самок таких ділянок пір'я менше, і команда вважає, що вони можуть використовувати їх для того, щоб злитися з лісом.

Раніше Фокус писав про те, що вчені вивчили мозок птахів, які жили 80 млн років тому.