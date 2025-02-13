Личинки мух используют поддельное лицо, чтобы украсть еду у термитов: оно прикреплено не к голове

Исследователи обнаружили удивительную способность личинок марокканской мухи, которая позволяет им обходить охрану термитов.

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Наша планета является домом для огромного количества видов и некоторые из них не перестают удивлять ученых. В новом исследовании ученые впервые обнаружили, что личинки мясной мухи из Марокко развили удивительную способность, помогающую им незаметно проникать в колонии термитов-жнецов, пишет Live Science.

Исследователи заметили, что личинки развили поддельные лица, которые они носят на своей задней части тела, в качестве хитрой маскировки для проникновения в колонии термитов-жнецов (Anacanthotermes ochraceus). Эти поддельные лица напоминают головы термитов и расположены на задней части личинок. Они позволяют личинкам жить среди солдат термитов без каких-либо проблем и обеспечивают им полный доступ к камере с едой в термитнике.

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Отметим, что термиты-солдаты, как правило, убивают нарушителей колонии на месте, однако замаскированные личинки не просто могут проскользнуть через "охрану" термитника, но также способны обмануть всех, выдавая себя за часть колонии. Маскировка настолько хороша, что термиты, похоже, даже ухаживают за коварными личинками.

Исследователи из Института эволюционной биологии в Испании обнаружили двуликих личинок совершенно случайно, когда искали муравьев в горном хребте Анти-Атлас на юге Марокко. По словам ведущего автора исследования Роджера Вила, они подняли камень и заметили термитник с тремя неизвестными ранее личинками мух внутри. Команда предполагает, что этот вид чрезвычайно редкий, так как во время экспедиции они подняли сотни камней, но им удалось обнаружить лишь еще пару мух.

Гнезда термитов — надежно защищенные и богатые пищей места обитания для любого вида, который достаточно хитер, чтобы проникнуть внутрь. Ученые предполагают, что стратегия личинок мух заключается в социальной интеграции, требующей экстремальных морфологических, поведенческих и физиологических адаптаций.

Во время экспедиции ученые собрали образцы двуликих личинок и термитов, а затем изучили их в лаборатории. Команде удалось обнаружить ряд экстремальных адаптаций: например, у личинок были измененные дыхательные отверстия, которые действовали как поддельные глаза термитов, и измененные органы чувств, называемые папиллами, которые напоминали усики термитов.

Результаты также указывают на то, что личинки развили запаховые химикаты, соответствующие уникальному запаху термитов — ученые изучили химический состав личинок и обнаружили, что они идентичны термитам. Проще говоря, личинки и термиты пахли одинаково. Кроме того, личинки и термиты в определенной колонии имеют небольшие различия в своем химическом профиле, которые отличают их от других термитников. Этот запах является ключом к взаимодействию с термитами и извлечению выгоды из их совместной жизни.

Команда также обнаружила, что личинки были частью рода мух Rhyncomya. Ни один другой член этой группы не известен, чтобы делать такой вид мимикрии, поэтому команда подозревает, что личинки являются новым видом. Увы, ученым так и не удалось вырастить личинок до взрослой особи.

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