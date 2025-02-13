Личинки мух використовують підроблене обличчя, щоб вкрасти їжу у термітів: воно прикріплене не до голови

Дослідники виявили дивовижну здатність личинок марокканської мухи, яка дозволяє їм обходити охорону термітів.

Related video

Наша планета є домівкою для величезної кількості видів і деякі з них не перестають дивувати вчених. У новому дослідженні вчені вперше виявили, що личинки м'ясної мухи з Марокко розвинули дивовижну здатність, що допомагає їм непомітно проникати в колонії термітів-жнеців, пише Live Science.

Дослідники помітили, що личинки розвинули підроблені обличчя, які вони носять на своїй задній частині тіла, як хитре маскування для проникнення в колонії термітів-жнеців (Anacanthotermes ochraceus). Ці підроблені обличчя нагадують голови термітів і розташовані на задній частині личинок. Вони дозволяють личинкам жити серед солдатів термітів без будь-яких проблем і забезпечують їм повний доступ до камери з їжею в термітнику.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Зазначимо, що терміти-солдати, як правило, вбивають порушників колонії на місці, проте замасковані личинки не просто можуть прослизнути крізь "охорону" термітника, а й також здатні обдурити всіх, видаючи себе за частину колонії. Маскування настільки гарне, що терміти, схоже, навіть доглядають за підступними личинками.

Дослідники з Інституту еволюційної біології в Іспанії виявили дволиких личинок абсолютно випадково, коли шукали мурах у гірському хребті Анти-Атлас на півдні Марокко. За словами провідного автора дослідження Роджера Віла, вони підняли камінь і помітили термітник із трьома невідомими раніше личинками мух усередині. Команда припускає, що цей вид надзвичайно рідкісний, оскільки під час експедиції вони підняли сотні каменів, але їм вдалося виявити лише ще пару мух.

Гнізда термітів — надійно захищені й багаті їжею місця проживання для будь-якого виду, який досить хитрий, щоб проникнути всередину. Вчені припускають, що стратегія личинок мух полягає в соціальній інтеграції, що вимагає екстремальних морфологічних, поведінкових і фізіологічних адаптацій.

Під час експедиції вчені зібрали зразки дволиких личинок і термітів, а потім вивчили їх у лабораторії. Команді вдалося виявити низку екстремальних адаптацій: наприклад, у личинок були змінені дихальні отвори, які діяли як підроблені очі термітів, і змінені органи почуттів, звані папілами, які нагадували вусики термітів.

Результати також вказують на те, що личинки розвинули запахові хімікати, які відповідають унікальному запаху термітів — вчені вивчили хімічний склад личинок і виявили, що вони ідентичні термітам. Простіше кажучи, личинки та терміти пахли однаково. Крім того, личинки й терміти в певній колонії мають невеликі відмінності у своєму хімічному профілі, які відрізняють їх від інших термітників. Цей запах є ключем до взаємодії з термітами та отримання вигоди з їхнього спільного життя.

Команда також виявила, що личинки були частиною роду мух Rhyncomya. Жоден інший член цієї групи не відомий, щоб робити такий вид мімікрії, тому команда підозрює, що личинки є новим видом. На жаль, ученим так і не вдалося виростити личинок до дорослої особини.

Раніше Фокус писав про те, що найгучніша істота на Землі розміром не більше 2 міліметрів: вона "кричить" не ротом.