Натренированные "люди-нюхачи" выяснили, как на самом деле пахли мумии Древнего Египта

Некоторым мумиям, которых "нюхали", было более 5000 лет. Исследование показало, что древние египтяне использовали во время мумификации не только масла или бальзамы, но и консерванты и плесень.

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Ученые выяснили, как пахнут древнеегипетские мумии, и заявили, что мумифицированные останки пахнут "древесиной", "пряностями" и "сладостью". Об этом пишет Daily Star.

В исследовании использовались обученные "люди-нюхачи", которые описывали запах по трем факторам:

качество;

интенсивность;

приятность.

Некоторым пахнущим мумиям было более 5 000 лет, однако замечания ученых относительно запаха тел были на удивление положительными.

Исследование проводилось в столице Египта — Каире исследователями из Университета Любляны и Университета Каира с помощью газовой хроматографии для определения химических веществ, выделяемых из мумифицированных тел.

"Тренированные нюхачи — это люди, которые благодаря специальному образованию и практике способны описать и количественно оценить различные аспекты запаха, такие как качество (древесный, цветочный и т.д.), интенсивность (от сильного до слабого по шкале) и гедонистический тон (от очень приятного до очень неприятного по шкале). Мы все прошли дополнительную подготовку, нюхая ингредиенты, которые были непосредственно связаны с древнеегипетской практикой бальзамирования, а также материалы, связанные с коллекцией и витринами, чтобы разработать соответствующую лексику для описания запахов мумифицированных тел", — рассказала профессор Сесилия Бембибре.

Считается, что обнаруженные новые профили запахов потенциально позволят музеям создавать "запаховые ландшафты", чтобы лучше информировать зрителей об ароматах исторических объектов и временных периодов.

Проведенный учеными анализ запахов, которые выделяют мумии, может помочь ученым выяснить, какие еще материалы и ингредиенты использовались при мумификации и как вообще развивалась эта практика.

Исследование выявило не только ароматы масел, воска и бальзамов, но и запахи консервантов, которые использовались, а также плесени и бактерий, образовавшихся после порчи тела.

Напомним, ученые утверждают, что мумии "инопланетян" из Перу на 100% настоящие.

Фокус также писал о том, что в мумии из Древнего Египта обнаружили ДНК болезни, которая убила миллионы людей.