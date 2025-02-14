Натреновані "люди-нюхачі" з'ясували, як насправді пахли мумії Стародавнього Єгипту

Деяким муміям, яких "нюхали", було понад 5000 років. Дослідження виявило, що давні єгиптяни використовували під час муміфікації не лише олії чи бальзами, а й консерванти та плісняву.

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Вчені з'ясували, як пахнуть давньоєгипетські мумії, і заявили, що муміфіковані останки пахнуть "деревиною", "прянощами" і "солодкістю". Про це пише Daily Star.

У дослідженні використовувалися навчені "люди-нюхачі", які описували запах за трьома факторами:

якість;

інтенсивність;

приємність.

Деяким муміям, що пахли, було понад 5 000 років, проте зауваження науковців щодо запаху тіл були напрочуд позитивними.

Дослідження проводилося у столиці Єгипту — Каїрі дослідниками з Університету Любляни та Університету Каїра за допомогою газової хроматографії для визначення хімічних речовин, що виділяються з муміфікованих тіл.

"Треновані нюхачі — це люди, які завдяки спеціальній освіті та практиці здатні описати та кількісно оцінити різні аспекти запаху, такі як якість (деревний, квітковий тощо), інтенсивність (від сильного до слабкого за шкалою) та гедоністичний тон (від дуже приємного до дуже неприємного за шкалою). Ми всі пройшли додаткову підготовку, нюхаючи інгредієнти, які були безпосередньо пов'язані з давньоєгипетською практикою бальзамування, а також матеріали, пов'язані з колекцією і вітринами, щоб розробити відповідну лексику для опису запахів муміфікованих тіл", — розповіла професорка Сесілія Бембібре.

Вважається, що виявлені нові профілі запахів потенційно дозволять музеям створювати "запахові ландшафти", щоб краще інформувати глядачів про аромати історичних об'єктів і часових періодів.

Проведений науковцями аналіз запахів, які виділяють мумії, може допомогти вченим з'ясувати, які ще матеріали та інгредієнти використовувалися при муміфікації та як загалом розвивалася ця практика.

Дослідження виявило не лише аромати олій, воску та бальзамів, але й запахи консервантів, які використовувалися, а також плісняви та бактерій, що утворилися після псування тіла.

Нагадаємо, вчені стверджують, що мумії "іншопланетян" із Перу на 100% справжні.

Фокус також писав про те, що в мумії зі Стародавнього Єгипту виявили ДНК хвороби, яка вбила мільйони людей.