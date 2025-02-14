Глубоко под Тихим океаном обнаружен странный радиоактивный "всплеск": что это такое (фото)

Ученые анализировали несколько тонких слоев коры морского дна, когда обнаружили внезапный всплеск радиоактивного изотопа.

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Океан покрывает большую часть поверхности океана и хранит в себе множество секретов, скрытых под толщей воды. В новом исследовании ученые из Германии анализировали несколько тонких слоев коры морского дна, когда выявили внезапный всплеск радиоактивного изотопа бериллия-10 где-то между 9-12 миллионами лет назад, пишет Science Alert.

Всплеск бериллия-10 был обнаружен на морском дне центральной и северной части Тихого океана, но авторы нового исследования считают, что аномалия может присутствовать не только в этом регионе, а по всему Тихому океану. Более того, ученые не могут исключать, что аномалия присутствует во всем мире.

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По словам автора исследования, физика Доминика Колла из немецкого исследовательского института, они с коллегами до сих пор не знают, откуда именно появился всплеск, однако несколько идей у них все же есть.

Известно, что бериллий-10 — радиоактивный изотоп, непрерывно вырабатываемый космическими лучами, взаимодействующими с атмосферой Земли. Когда он выпадает из атмосферы и оседает в океане, изотоп включается в чрезвычайно медленный рост некоторых глубоких корок, богатых металлами.

Схематическое изображение образования и внедрения бериллия-10 под действием космических лучей в железомарганцевые корки Фото: Esri/GEBCO/Garmin/NaturalVue

Одна из теорий предполагает, что более 9 миллионов лет назад произошла "грандиозная реорганизация" океанских течений, в результате чего бериллий-10 откладывался в Тихом океане. В то же время ученые не исключают, что это событие было всемирным. Например, космические осадки сверхновой звезды, близкой к земле. Еще одним вероятным сценарием является прохождение нашей Солнечной системы через холодное межзвездное облако, что могло привести к большей активности космических лучей. Такое событие, по мнению ученых, также привело бы к всплеску радиоактивного изотопа.

Отметим, что железомарганцевые корки, включающие бериллий-10, существуют в каждом океане на Земле, и они могут уловить миллион лет химии океана всего в нескольких миллиметрах. Ученые могут использовать медленную скорость, с которой радиоактивный изотоп распадается в форму бора, в качестве меры времени, сравнивая соотношение двух химических веществ — это позволяет определить возраст минералов в земной коре.

a) Фотография железомарганцевой корки VA13/2-237KD. В качестве эталонов размеров использованы монеты в 1 евро и 50 австралийских центов. b) Места расположения железомарганцевых корок (красная звезда, синяя звезда и закрашенная желтым область) Фото: Esri/GEBCO/Garmin/NaturalVue

Эти древние корки являются почти непрерывными геологическими временными линиями последних 75 миллионов лет нашей планеты или около того. Проблема заключается в том, что их чрезвычайно сложно датировать с точностью: углеродное датирование насчитывает всего около 50 000 лет, и измерения, основанные на распаде изотопов урана, также не являются полезными индикаторами.

В то же время бериллий-10 является ключом к разгадке по крайней мере 10 миллионов лет этой корковой капсулы. Ученые уже выяснили, что период полураспада бериллия-10 составляет около 1,4 миллиона лет — в результате изотоп обычно используется для датирования до 20 миллиметров железомарганцевой корки. Большинство железомарганцевых корок имеют толщину от 1 до 26 сантиметров. Однако то, что Колл и его команда обнаружили в Тихом океане, стало сюрпризом.

Пятно бериллия, обнаруженное в железомарганцевых корках Тихого океана, возраст которого составляет от 9 до 12 миллионов лет Фото: Nature Communications

Результаты указывают на то, что около 10 миллионов лет назад на Земле произошло какое-то важное событие, увеличившее почти вдвое больше бериллия-10, чем ученые ожидали обнаружить.

Команда проверила свою работу в нескольких районах Тихого океана. Один 50-миллиметровый срез железомарганцевой корки может быть датирован более чем 18 миллионами лет. Скорость роста железомарганцевой корки в Тихом океане была определена как 1,52 мм за миллион лет, что означает, что глубина аномалии датируется периодом от 10,5 до 11,8 миллионов лет назад.

Авторы исследования отмечают, что происхождение этой аномалии все еще неизвестно, однако в ближайшем будущем исследователи надеются выяснить это.

Ранее Фокус писал о том, что найден затонувший мир под Тихим океаном: ученые пока не могут объяснить аномалию.