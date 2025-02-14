Глибоко під Тихим океаном виявлено дивний радіоактивний "сплеск": що це таке (фото)

Вчені аналізували кілька тонких шарів кори морського дна, коли виявили раптовий сплеск радіоактивного ізотопу.

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Океан покриває більшу частину поверхні океану і зберігає в собі безліч секретів, прихованих під товщею води. У новому дослідженні вчені з Німеччини аналізували кілька тонких шарів кори морського дна, коли виявили раптовий сплеск радіоактивного ізотопу берилію-10 десь між 9-12 мільйонами років тому, пише Science Alert.

Сплеск берилію-10 було виявлено на морському дні центральної та північної частини Тихого океану, але автори нового дослідження вважають, що аномалія може бути присутньою не тільки в цьому регіоні, а й у всьому Тихому океані. Ба більше, вчені не можуть виключати, що аномалія присутня в усьому світі.

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За словами автора дослідження, фізика Домініка Колла з німецького дослідницького інституту, вони з колегами досі не знають, звідки саме з'явився сплеск, проте кілька ідей у них все ж є.

Відомо, що берилій-10 — радіоактивний ізотоп, що безперервно виробляється космічними променями, які взаємодіють з атмосферою Землі. Коли він випадає з атмосфери й осідає в океані, ізотоп включається в надзвичайно повільне зростання деяких глибоких кірок, багатих на метали.

Схематичне зображення утворення та впровадження берилію-10 під дією космічного проміння в залізомарганцеві кірки Фото: Esri/GEBCO/Garmin/NaturalVue

Одна з теорій припускає, що понад 9 мільйонів років тому відбулася "грандіозна реорганізація" океанських течій, унаслідок чого берилій-10 відкладався в Тихому океані. Водночас учені не виключають, що ця подія була всесвітньою. Наприклад, космічні опади наднової зорі, близької до землі. Ще одним імовірним сценарієм є проходження нашої Сонячної системи через холодну міжзоряну хмару, що могло призвести до більшої активності космічних променів. Така подія, на думку вчених, також призвела б до сплеску радіоактивного ізотопу.

Зазначимо, що залізомарганцеві кірки, що включають берилій-10, існують у кожному океані на Землі, і вони можуть вловити мільйон років хімії океану лише в кількох міліметрах. Вчені можуть використовувати повільну швидкість, з якою радіоактивний ізотоп розпадається у форму бору, як міру часу, порівнюючи співвідношення двох хімічних речовин — це дає змогу визначити вік мінералів у земній корі.

a) Фотографія залізомарганцевої кірки VA13/2-237KD. Як еталони розмірів використані монети в 1 євро і 50 австралійських центів. b) Місця розташування залізомарганцевих кірок (червона зірка, синя зірка і зафарбована жовтим область) Фото: Esri/GEBCO/Garmin/NaturalVue

Ці стародавні кірки є майже безперервними геологічними часовими лініями останніх 75 мільйонів років нашої планети або близько того. Проблема полягає в тому, що їх надзвичайно складно датувати з точністю: вуглецеве датування налічує лише близько 50 000 років, і виміри, засновані на розпаді ізотопів урану, також не є корисними індикаторами.

Водночас берилій-10 є ключем до розгадки принаймні 10 мільйонів років цієї кіркової капсули. Учені вже з'ясували, що період напіврозпаду берилію-10 становить близько 1,4 мільйона років — унаслідок цього ізотоп зазвичай використовується для датування до 20 міліметрів залізомарганцевої кірки. Більшість залізомарганцевих кірок мають товщину від 1 до 26 сантиметрів. Однак те, що Колл і його команда виявили в Тихому океані, стало сюрпризом.

Пляма берилію, виявлена в залізомарганцевих кірках Тихого океану, вік якої становить від 9 до 12 мільйонів років Фото: Nature Communications

Результати вказують на те, що близько 10 мільйонів років тому на Землі відбулася якась важлива подія, що збільшила майже вдвічі більше берилію-10, ніж вчені очікували виявити.

Команда перевірила свою роботу в кількох районах Тихого океану. Один 50-міліметровий зріз залізомарганцевої кірки може бути датований більш ніж 18 мільйонами років. Швидкість зростання залізомарганцевої кірки в Тихому океані була визначена як 1,52 мм за мільйон років, що означає, що глибина аномалії датується періодом від 10,5 до 11,8 мільйона років тому.

Автори дослідження зазначають, що походження цієї аномалії все ще невідоме, проте в найближчому майбутньому дослідники сподіваються з'ясувати це.

Раніше Фокус писав про те, що знайдено затонулий світ під Тихим океаном: вчені поки не можуть пояснити аномалію.