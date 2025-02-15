Под водой есть место, где акул в 41 раз больше, чем в открытом океане: что их привлекает (видео)

Исследователи полагают, что хищники используют эти места в качестве "центров" для сбора, общения, спаривания и отдыха.

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Океан покрывает большую часть поверхности планеты и является домом для невероятного количества видов, в том числе и самых свирепых хищников — акул. Океан огромен, а потому логично было бы предположить, что акулы разбросаны по разным его уголкам, но новое исследование показывает, что это не совсем так. Исследователи обнаружили, что подводные горы у острова Вознесения буквально кишат акулами — их в 41 раз больше, чем в открытом океане, пишет IFLScience.

Исследователи полагают, что эта тенденция может указывать на то, что подводные горы представляют собой важные "центры", где животные собираются для общения, спаривания и отдыха. В своей работе команда из Университета Эксетера сосредоточилась на изучении трех подводных горах у острова Вознесения в южной части Атлантического океана.

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Отметим, что две из трех гор были мелководными с менее чем 100 метрами воды, отделяющей их вершины от поверхности океана. Результаты указывают на то, что именно эти две горы были местом обитания для главных хищников, в том числе галапагосских и шелковистых акул, а также желтоперых и большеглазых тунцов.

Выбор подводной горы для "собраний", похоже, зависел от индивидуальных особенностей животных: некоторые из них были жителями определенной подводной горы, а другие — посещали обе горы, находящиеся на расстоянии около 80 километров друг от друга. Но наиболее любопытным казалось то, что бум морской жизни оказался не так уж прост.

Ученые ожидали увидеть наибольшее количество биомассы в нижних звеньях пищевой цепи, становясь немного меньше с каждым последующим уровнем. Однако реальность такова, что обогащение морской жизни лишь увеличивалось с каждым уровнем. Зоопланктон все еще был более распространен на подводных горах в сравнении с открытым океаном, в исследовании было зафиксировано вдвое больше, но биомасса акул была в 41 раз выше.

По словам соавтора исследования, доктора Сэма Вебера из Центра экологии и охраны природы Университета Эксетера, результаты их с коллегами работы показывают, что несколько факторов объединяются, чтобы сделать подводные горы такими богатыми морской жизнью, особенно хищниками.

Несмотря на то, что первичная продуктивность не выше на подводных горах, которые изучили ученые, фильтраторы, вероятно, могут извлекать выгоду из того, что добыча "сдувается" через пик, в то же время пик может помешать видам добычи отступать в более глубокие воды, чтобы избежать хищников. Такая концепция эффективно концентрирует пищу в одном предсказуемом месте в океане.

Ученые также полагают, что некоторые хищники, вероятно, используют подводные горы в качестве "центров" для сбора, социализации, спаривания и отдыха. Хищники также используют подводные горы в качестве базы, куда они возвращаются после охоты в открытом океане. Команда полагает, что этим обусловлено то, что на подводных горах наблюдается больше высших хищников, чем можно было бы ожидать, исходя из количества доступной пищи.

Результаты нового исследования также подтверждают распространенную теорию о том, что подводные горы являются оазисами жизни в сравнительных пустынях открытого океана. Ученые также считают, что эти результаты подтверждают важность сохранения мелководных подводных гор.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, когда акула впервые напала на человека.