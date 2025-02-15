Під водою є місце, де акул у 41 раз більше, ніж у відкритому океані: що їх приваблює (відео)

Дослідники вважають, що хижаки використовують ці місця як "центри" для збору, спілкування, спарювання і відпочинку.

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Океан покриває більшу частину поверхні планети і є домівкою для неймовірної кількості видів, зокрема й найлютіших хижаків — акул. Океан величезний, а тому логічно було б припустити, що акули розкидані по різних його куточках, але нове дослідження показує, що це не зовсім так. Дослідники виявили, що підводні гори біля острова Вознесіння буквально кишать акулами — їх у 41 раз більше, ніж у відкритому океані, пише IFLScience.

Дослідники вважають, що ця тенденція може вказувати на те, що підводні гори є важливими "центрами", де тварини збираються для спілкування, спарювання і відпочинку. У своїй роботі команда з Університету Ексетера зосередилася на вивченні трьох підводних горах біля острова Вознесіння в південній частині Атлантичного океану.

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Зазначимо, що дві з трьох гір були мілководними з менш ніж 100 метрами води, що відокремлює їхні вершини від поверхні океану. Результати вказують на те, що саме ці дві гори були місцем проживання для головних хижаків, зокрема галапагоських і шовковистих акул, а також жовтоперих і великооких тунців.

Вибір підводної гори для "зібрань", схоже, залежав від індивідуальних особливостей тварин: деякі з них були жителями певної підводної гори, а інші — відвідували обидві гори, які розташовані на відстані близько 80 кілометрів одна від одної. Але найцікавішим здавалося те, що бум морського життя виявився не таким вже й простим.

Науковці очікували побачити найбільшу кількість біомаси в нижніх ланках харчового ланцюга, що ставала трохи меншою з кожним наступним рівнем. Однак реальність така, що збагачення морського життя лише збільшувалося з кожним рівнем. Зоопланктон все ще був більш поширений на підводних горах порівняно з відкритим океаном, у дослідженні було зафіксовано вдвічі більше, але біомаса акул була в 41 раз вищою.

За словами співавтора дослідження, доктора Сема Вебера з Центру екології та охорони природи Університету Ексетера, результати їхньої з колегами роботи свідчать, що кілька чинників об'єднуються, щоб зробити підводні гори такими багатими морським життям, особливо хижаками.

Попри те, що первинна продуктивність не вища на підводних горах, які вивчили вчені, фільтратори, імовірно, можуть отримувати вигоду від того, що здобич "здувається" через пік, у той самий час пік може завадити видам здобичі відступати в глибші води, щоб уникнути хижаків. Така концепція ефективно концентрує їжу в одному передбачуваному місці в океані.

Вчені також вважають, що деякі хижаки, ймовірно, використовують підводні гори як "центри" для збору, соціалізації, спарювання і відпочинку. Хижаки також використовують підводні гори як базу, куди вони повертаються після полювання у відкритому океані. Команда вважає, що цим обумовлено те, що на підводних горах спостерігається більше вищих хижаків, ніж можна було б очікувати, виходячи з кількості доступної їжі.

Результати нового дослідження також підтверджують поширену теорію про те, що підводні гори є оазисами життя в порівняльних пустелях відкритого океану. Вчені також вважають, що ці результати підтверджують важливість збереження мілководних підводних гір.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, коли акула вперше напала на людину.