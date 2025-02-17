Гигантский плотоядный "кувшин" 45 см в высоту: ученые только что открыли новый вид растения (фото)

Исследователи описали новый вид кувшинного растения и тут же обнаружили, что оно уже находится под угрозой исчезновения.

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Наша планета является домом для невероятного количества видов растений: некоторые из них существуют на Земле миллионы лет, другие — давно вымерли, а третьи — нам лишь предстоит открыть. Новое исследование было вдохновлено фотографиями в старых отчетах и социальных сетях — экспедиция ботаников отправилась в отдаленный хребет Мелиау в Сабахе на Борнео, чтобы исследовать любопытное растение, пишет Cosmos.

В ходе экспедиции команде удалось описать совершенно новый вид гигантского кувшиноподобного растения, получившего название Nepenthes pongoides. Команда также обнаружила, что вид уже находится под угрозой исчезновения.

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Новый вид растений выглядит как огромный кувшин высотой в 45 сантиметров, вмещающий не менее двух литров жидкости. Ученые также считают, что растение эволюционировало, чтобы ловить и переваривать насекомых для получения питательных веществ, которых мало в почве.

Новый вид плотоядного растения - Nepenthes pongoides Фото: Australian Journal of Botany

В отличие от большинства других видов Nepenthes, большая часть нового растения покрыта длинными, грубыми, рыжеватыми волосками. Это сходство с орангутанами из рода Pongo вдохновило на название вида растения — pongoides.

В ходе исследования ботаники под руководством Альвианы Дамита из Департамента лесного хозяйства Сабаха в Малайзии и Аластера Робинсона из Королевского ботанического сада Виктории в Австралии были удивлены временем своей находки. Не менее необычным кажется то, что растение до сих пор оставалось неописанным, несмотря на его размеры и уникальные эволюционные черты.

Команда совершила две полевые поездки в хребет Мелиау, подсчитывая отдельные растения и собирая неразрушающие образцы для гербарных коллекций и генетических анализов. Результаты также указывают на то, что вид уже находится под угрозой исчезновения.

Новый вид плотоядного растения - Nepenthes pongoides Фото: Australian Journal of Botany

По словам Робинсона, основная угроза для существования вида — браконьерство. Известно, что другие виды Nepenthes, особенно крупные экземпляры, привлекают большой интерес со стороны нелегальной торговли садоводством. В результате два вида Nepenthes уже считаются вымершими в природе из-за коллекционеров, чья готовность платить большие деньги заставляет браконьеров отправляться в тропические леса для сбора декоративных растений в целях продажи.

Усугубляющей проблемой сохранения Nepenthes pongoides является ограниченный размер популяции. В ходе исследования ученые обнаружили и идентифицировали только 39 взрослых особей. Растения также ограничены лишь одним местом обитания, площадь которого менее 10 квадратных километров — это делает Nepenthes pongoides уязвимым для случайных событий, таких как пожар, уничтожающий весь вид.

Авторы исследования отмечают, все еще существует много вопросов об этом уникальном плотоядном растении, таких как диапазон добычи, которую оно привлекает, и эволюционное предназначение его рыжеватых волосков. Тем временем Дамит и коллеги рекомендуют собирать и размножать семена этого исчезающего растения, если это разрешено правительством Малайзии.

Ранее Фокус писал о том, что плотоядные растения переключились на фекалии, чтобы выжить.