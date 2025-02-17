Гігантський м'ясоїдний "глечик" 45 см заввишки: вчені щойно відкрили новий вид рослини (фото)

Дослідники описали новий вид глечикової рослини й тут же виявили, що вона вже перебуває під загрозою зникнення.

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Наша планета є домівкою для неймовірної кількості видів рослин: деякі з них існують на Землі мільйони років, інші — давно вимерли, а треті — нам лише належить відкрити. Нове дослідження було натхненне фотографіями в старих звітах і соціальних мережах — експедиція ботаніків вирушила до віддаленого хребта Меліау в Сабахе на Борнео, щоб дослідити цікаву рослину, пише Cosmos.

Під час експедиції команді вдалося описати абсолютно новий вид гігантської глекоподібної рослини, що отримала назву Nepenthes pongoides. Команда також виявила, що вид уже перебуває під загрозою зникнення.

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Новий вид рослин має вигляд величезного глечика заввишки 45 сантиметрів, що вміщує щонайменше два літри рідини. Вчені також вважають, що рослина еволюціонувала, щоб ловити та перетравлювати комах для отримання поживних речовин, яких мало в ґрунті.

Новий вид м'ясоїдної рослини — Nepenthes pongoides Фото: Australian Journal of Botany

На відміну від більшості інших видів Nepenthes, більша частина нової рослини вкрита довгими, грубими, рудуватими волосками. Ця схожість з орангутангами з роду Pongo надихнула на назву виду рослини — pongoides.

Під час дослідження ботаніки під керівництвом Альвіани Даміта з Департаменту лісового господарства Сабаха в Малайзії та Аластера Робінсона з Королівського ботанічного саду Вікторії в Австралії були здивовані часом своєї знахідки. Не менш незвичним видається те, що рослина досі залишалася неописаною, попри її розміри та унікальні еволюційні риси.

Команда здійснила дві польові поїздки до хребта Меліау, підраховуючи окремі рослини й збираючи неруйнівні зразки для гербарних колекцій і генетичних аналізів. Результати також вказують на те, що вид уже перебуває під загрозою зникнення.

Новий вид м'ясоїдної рослини — Nepenthes pongoides Фото: Australian Journal of Botany

За словами Робінсона, основна загроза для існування виду — браконьєрство. Відомо, що інші види Nepenthes, особливо великі екземпляри, привертають великий інтерес з боку нелегальної торгівлі садівництвом. У результаті два види Nepenthes вже вважаються вимерлими в природі через колекціонерів, чия готовність платити великі гроші змушує браконьєрів вирушати до тропічних лісів для збору декоративних рослин з метою продажу.

Проблемою збереження Nepenthes pongoides, що поглиблює, є обмежений розмір популяції. Під час дослідження вчені виявили та ідентифікували лише 39 дорослих особин. Рослини також обмежені лише одним місцем проживання, площа якого становить менше ніж 10 квадратних кілометрів — це робить Nepenthes pongoides вразливим для випадкових подій, таких як пожежа, що знищує весь вид.

Автори дослідження зазначають, все ще існує багато запитань щодо цієї унікальної м'ясоїдної рослини, як-от діапазон здобичі, яку вона приваблює, та еволюційне призначення її рудуватих волосків. Тим часом Даміт і колеги рекомендують збирати та розмножувати насіння цієї рослини, що зникає, якщо це дозволено урядом Малайзії.

Раніше Фокус писав про те, що м'ясоїдні рослини перемикнулися на фекалії, щоб вижити.