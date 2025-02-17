Найден способ держать акул подальше от людей: что отпугивает хищников от пляжей (фото)

Исследователи, похоже, обнаружили новый эффективный способ отпугнуть акул от наиболее популярных пляжей — это уменьшит шансы нападений.

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Большинство неспровоцированных нападений больших белых акул происходят вблизи популярных пляжей, где хищники охотятся вблизи побережья. Ранее у ученых не было эффективного способа отпугнуть акул от побережья, чтобы снизить вероятность взаимодействия с людьми. Но теперь, похоже, ситуация изменилась, пишет Popular Science.

В новом исследовании ученые обнаружили, что мутные чернила каракатицы (Sepia officinalis) могут помочь отпугнуть акул от охоты вблизи мест, где плавают люди. В ходе исследования команда из Университетского колледжа Дублина создала модели обонятельных систем нескольких видов акул. Результаты указывают на то, что биолюминесцентные чернила головоногих могут подавлять повышенную чувствительность акул к запахам.

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По словам соавтора исследования и биолога Коллина Лоулесса, понимание того, как виды добычи, такие каракатицы, эволюционировали, чтобы использовать особые уязвимости хищников, таких как акулы, не просто увеличивает наше понимание морских систем, но также вдохновляет на создание инструментов сохранения, основанных на естественных процессах.

Известно, что акулы являются высшими хищниками, во многом благодаря своим шести высокоразвитым чувствам:

электромагнетизму;

зрению;

осязанию;

вкусу;

слуху;

обонянию.

Предыдущие исследования уже показали, что многие виды способны чувствовать запах крови на расстоянии около 400 метров: как только хищники обнаруживают источники крови, они могут использовать свои впечатляющие челюсти и мышцы, чтобы разорвать добычу на части. Однако их повышенная чувствительность к запахам может быть их ахиллесовой пятой.

Каракатицы — это биолюминесцентные головоногие моллюски, которые выделяют чернила, как и осьминоги Фото: Deposit Photos

В новом исследовании ученые воссоздали трехмерную модель обонятельной системы облачной кошачьей акулы (Scyliorhinus torazame) и большой белой акулы (Carcharodon carcharias) в лаборатории. Когда ученые протестировали обонятельную систему акул с чернилами каракатицы, они обнаружили, что меланин — ее основной компонент — имеет молекулярную структуру, позволяющую ему цепляться за обонятельные рецепторы.

Результаты тестов указывают на то, что меланин нарушает сенсорное восприятие акул и, вероятно, может заставить хищников избегать области, где были распылены чернила. Этот эффект связывания также может распространяться на все виды акул, поскольку они, как правило, имеют одинаковый набор обонятельных рецепторов.

Эффективность чернил в качестве естественного средства отпугивания акул предполагает, что их можно использовать в охране природы, управлении морской средой и сосуществовании человека и акулы. Отметим, что сегодня в качестве защиты от акул используются такие методы, как: жаберные сети и барабанные линии. Однако такие методы являются инвазивными и не только ловят крупных акул, но также и скатов, дельфинов, черепах и китов.

По словам Лоулесса, результаты их исследования в будущем могут позволить развернуть безопасные и целенаправленные репелленты вблизи пляжей, мест аквакультуры или рыболовных зон, чтобы свести к минимуму встречи акул с людьми. Более того, ученые считают, что этот метод можно будет использовать для управления перемещением акул в уязвимых зонах океана.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, когда акула впервые напала на человека.