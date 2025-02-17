Знайдено спосіб тримати акул якомога далі від людей: що відлякує хижаків від пляжів (фото)

Дослідники, схоже, виявили новий ефективний спосіб відлякати акул від найбільш популярних пляжів — це зменшить шанси нападів.

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Більшість неспровокованих нападів великих білих акул відбуваються поблизу популярних пляжів, де хижаки полюють поблизу узбережжя. Раніше вчені не мали ефективного способу відлякати акул від узбережжя, щоб знизити ймовірність взаємодії з людьми. Але тепер, схоже, ситуація змінилася, пише Popular Science.

У новому дослідженні вчені виявили, що мутне чорнило каракатиці (Sepia officinalis) може допомогти відлякати акул від полювання поблизу місць, де плавають люди. Під час дослідження команда з Університетського коледжу Дубліна створила моделі нюхових систем кількох видів акул. Результати вказують на те, що біолюмінесцентне чорнило головоногих може пригнічувати підвищену чутливість акул до запахів.

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За словами співавтора дослідження і біолога Колліна Лоулесса, розуміння того, як види здобичі, такі каракатиці, еволюціонували, щоб використовувати особливі вразливості хижаків, таких як акули, не просто збільшує наше розуміння морських систем, а й надихає на створення інструментів збереження, що ґрунтуються на природних процесах.

Відомо, що акули є вищими хижаками, багато в чому завдяки своїм шести високорозвиненим почуттям:

електромагнетизму;

зору;

дотику;

смаку;

слуху;

нюху.

Попередні дослідження вже показали, що багато видів здатні відчувати запах крові на відстані близько 400 метрів: щойно хижаки виявляють джерела крові, вони можуть використовувати свої дивовижні щелепи та м'язи, щоб розірвати здобич на частини. Однак їхня підвищена чутливість до запахів може бути їхньою ахіллесовою п'ятою.

Каракатиці — це біолюмінесцентні головоногі молюски, які виділяють чорнило, як і восьминоги Фото: Deposit Photos

У новому дослідженні вчені відтворили тривимірну модель нюхової системи хмарної котячої акули (Scyliorhinus torazame) і великої білої акули (Carcharodon carcharias) у лабораторії. Коли вчені протестували нюхову систему акул із чорнилом каракатиці, вони виявили, що меланін — її основний компонент — має молекулярну структуру, яка дає змогу йому чіплятися за нюхові рецептори.

Результати тестів вказують на те, що меланін порушує сенсорне сприйняття акул і, ймовірно, може змусити хижаків уникати області, де було розпорошено чорнило. Цей ефект зв'язування також може поширюватися на всі види акул, оскільки вони, як правило, мають однаковий набір нюхових рецепторів.

Ефективність чорнила як природного засобу відлякування акул припускає, що його можна використовувати в охороні природи, управлінні морським середовищем і співіснуванні людини й акули. Зазначимо, що сьогодні як захист від акул використовують такі методи, як: зяброві сітки та барабанні лінії. Однак такі методи є інвазивними й не тільки ловлять великих акул, але також і скатів, дельфінів, черепах і китів.

За словами Лоулесса, результати їхнього дослідження в майбутньому можуть дати змогу розгорнути безпечні та цілеспрямовані репеленти поблизу пляжів, місць аквакультури або рибальських зон, щоб звести до мінімуму зустрічі акул із людьми. Ба більше, вчені вважають, що цей метод можна буде використовувати для управління переміщенням акул у вразливих зонах океану.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, коли акула вперше напала на людину.