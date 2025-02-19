Встречают по одежке: дикие рыбы действительно могут отличать людей в океане

Новое исследование показывает, что дикие рыбы любопытным образом способны различать людей, плавающих в океане.

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Океан покрывает большую часть поверхности планеты и является домом для невероятного количества морских обитателей. Многие из них не перестают удивлять ученых, и теперь пришел черед диких рыб — ученые обнаружили, что они, похоже, могут различать людей под толщей воды — по крайней мере, когда они носят одежду разного цвета, пишет The Guardian.

Исследование было проведено командой из Института поведения животных Макса Планка в Германии и предполагает, что полученные ими результаты в действительности может наши отношения с дикими рыбами. В ходе исследования ученые обучали леща следовать за определенным ныряльщиком за угощениями.

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Известно, что некоторые домашние животные, или те, которые живут рядом с людьми, могут отличать одного человека от другого. Этот навык, по мнению ученых, может быть связан с тем, что определенные люди более склонны делиться с ними ресурсами или представляют опасность. Однако такое поведение реже наблюдается у диких животных.

По словам первого автора исследования Маэлана Томасека, в новом анализе они с коллегами обнаружили, что дикие рыбы могут различать людей, вероятно, по одежде, которую они носят. Авторы утверждают, что рыбы используют простые механизмы, которыми они пользуются ежедневно в своей жизни, и они адаптируют их, чтобы распознавать людей.

На первом этапе исследования ученый провел 12 дней, обучая дикого морского леща и черного морского леща следовать за ним, неоднократно предполагая рыбам еду и вознаграждая тех, кто следовал за ним. Далее к тренеру присоединился другой исследователь, одетый либо в такое же водолазное снаряжение, либо в водолазное снаряжение с разноцветными пятнами и плавниками. В обоих сценариях два дайвера уплывали в разных направлениях, прежде чем вернуться в исходную точку и повторить процесс.

Хотя оба исследователя несли еду, рыбы получали вознаграждение только в том случае, если следовали за тренером. В общей сложности команда провела 30 испытаний для каждого вида и использовала видеонаблюдение для подсчета количества рыб, следующих за дайвером. Результаты указывают на то, что, когда дайверы были одеты в разные наряды, оба вида рыб следовали за тренером чаще, чем за другим исследователем, и это предпочтение становилось все более выраженным по мере продолжения испытаний.

Авторы исследования также обнаружили, что некоторые отдельные особи лучше узнавали дайвера и следовали за ним — это указывает на то, что рыбы действительно могут идентифицировать людей. Любопытно, что, когда дайверы были одеты одинаково, такого эффекта попросту не наблюдалось.

Команда говорит, что, поскольку у рыб не было предыдущего опыта общения с людьми, вполне вероятно, что они использовали существующие возможности, основанные на визуальных подсказках, чтобы отличать дайверов.

Авторы исследования считают, результаты их работы, вероятно, могут побудить нас пересмотреть то, как мы общаемся с рыбами по всему миру, включая их отлов.

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