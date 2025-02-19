Зустрічають за одягом: дикі риби дійсно можуть відрізняти людей в океані

Нове дослідження показує, що дикі риби цікавим чином здатні розрізняти людей, які плавають в океані.

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Океан покриває більшу частину поверхні планети і є домом для неймовірної кількості морських мешканців. Багато з них не перестають дивувати вчених, і тепер настала черга диких риб — учені виявили, що вони, схоже, можуть розрізняти людей під товщею води — принаймні, коли вони носять одяг різного кольору, пише The Guardian.

Дослідження було проведене командою з Інституту поведінки тварин Макса Планка в Німеччині та припускає, що отримані ними результати насправді можуть впливати на наші стосунки з дикими рибами. Під час дослідження вчені навчали ляща слідувати за певним водолазом за частуваннями.

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Відомо, що деякі домашні тварини, або ті, які живуть поруч із людьми, можуть відрізняти одну людину від іншої. Ця навичка, на думку вчених, може бути пов'язана з тим, що певні люди більш схильні ділитися з ними ресурсами або становлять небезпеку. Однак така поведінка рідше спостерігається в диких тварин.

За словами першого автора дослідження Маелана Томасека, у новому аналізі вони з колегами виявили, що дикі риби можуть розрізняти людей, ймовірно, за одягом, який вони носять. Автори стверджують, що риби використовують прості механізми, якими вони користуються щодня у своєму житті, і вони адаптують їх, щоб розпізнавати людей.

На першому етапі дослідження вчений провів 12 днів, навчаючи дикого морського ляща і чорного морського ляща слідувати за ним, неодноразово пропонуючи рибам їжу і винагороджуючи тих, хто слідував за ним. Далі до тренера приєднався інший дослідник, одягнений або в таке саме водолазне спорядження, або у водолазне спорядження з різнобарвними плямами й плавниками. В обох сценаріях двоє дайверів попливли в різних напрямках, перш ніж повернутися у вихідну точку і повторити процес.

Хоча обидва дослідники несли їжу, риби отримували винагороду тільки в тому випадку, якщо слідували за тренером. Загалом команда провела 30 випробувань для кожного виду і використовувала відеоспостереження для підрахунку кількості риб, які слідують за дайвером. Результати вказують на те, що, коли дайвери були одягнені в різне вбрання, обидва види риб слідували за тренером частіше, ніж за іншим дослідником, і ця перевага ставала дедалі більш вираженою в міру продовження випробувань.

Автори дослідження також виявили, що деякі окремі особини краще впізнавали дайвера і слідували за ним — це вказує на те, що риби дійсно можуть ідентифікувати людей. Цікаво, що, коли дайвери були одягнені однаково, такого ефекту просто не спостерігалося.

Команда каже, що, оскільки у риб не було попереднього досвіду спілкування з людьми, цілком імовірно, що вони використовували наявні можливості, засновані на візуальних підказках, щоб відрізняти дайверів.

Автори дослідження вважають, результати їхньої роботи, ймовірно, можуть спонукати нас переглянути те, як ми спілкуємося з рибами в усьому світі, включно з їх виловом.

Раніше Фокус писав про те, що дуже особливі риби 30 років ховалися від учених: як слиз робив їх "невидимими".