3 олимпийских бассейна ежесекундно: сколько воды земные ледники теряют прямо сейчас

Новое новаторское исследование предоставляет наиболее полную картину сокращения ледников за последние четверть века.

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В последние годы ученые то и дело предупреждают о климатическом кризисе, нависшем над планетой: на мир уже обрушились невероятные волны жары и засухи, а в дальнейшем нас ждет невероятная потеря морского льда, что приведет к повышению уровня мирового океана, пишет Live Science.

Новое новаторское исследование предоставляет первую последовательную глобальную картинку сокращения ледников за последние 25 лет. Результаты указывают, что ледники по всему миру уже потеряли колоссальные 5% своего объема с 2000 года.

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Исследование было проведено Французским национальным центром научных исследователей и десятком других исследовательских институтов, и показало, что ледники Земли теряли 300 миллиардов тонн льда каждый год в среднем в период с 2000 по 2023 год — это составляет сокращение объема морского льда на 5% с начала тысячелетия. Для сравнения, это эквивалентно льду, который тает или откалывается от ледников каждую секунду, примерно в объеме трех олимпийских бассейнов.

По словам ведущего автора исследования профессора из Цюрихского университета и директора Всемирной службы мониторинга ледников Майкла Земпа, столь поразительное сокращение является результатом глобального потепления, вызванного нашими резко возросшими выбросами парниковых газов.

Ученые отмечают, что ожидали обнаружить, что ледники тают, но количество льда, потерянного за последние несколько лет, шокирует даже экспертов. Результаты выявили экстремальные потери ледников в Альпах и Пиренеях Европы, причем в обоих регионах объем ледников за период исследования сократился на 40%. Например, в европейских Альпах ледники потеряли 10% своего льда всего за два года.

В ходе исследования ученые изучили спутниковые данные и прямые измерения каждого ледникового региона в мире, за исключением ледяных щитов в Гренландии и Антарктиде — к счастью, они настолько велики, что имеют задержку реакции на потепление. Ученые собрали и преобразовали сотни наборов данных, связанных с ледниками, во временные ряды, которые затем могли проанализировать, чтобы нарисовать глобальную картину того, как ледники менялись с течением времени.

Результаты ученых выявили резкие региональные различия в потере льда в течение периода исследования. Авторы исследования отмечают, что ледники в Альпах и Пиренеях испытали наибольшее сокращение относительно своего размера, в то время как ледники на субантарктических островах потеряли всего около 2% своего льда.

Ученые также обнаружили 36%-ное увеличение ежегодной потери льда между первой половиной периода исследования, между 2000 и 2011 годами, и второй половиной, между 2012 и 2023 годами, что говорит о том, что потеря льда ускоряется.

Данные указывают, что за исключением ледяных щитов Гренландии и Антарктиды, ледники во всем мире содержали около 134 182 миллиардов тонн льда в 2000 оду. Увы, к 2023 году эта цифра снизилась до примерно 126 971 миллиардов тонн. Эксперты также отмечают, что объем потерянного льда привел к повышению уровня мирового океана на 18 миллиметров.

По словам другого соавтора исследования Инес Дюссайян Леманн, научного сотрудника и гляциолога Цюрихского университета, повышение уровня моря — не единственный риск, связанный с таянием ледников. Ледники являются жизненно важными источниками пресной воды, особенно для местных сообществ в Центральной Азии и Центральных Андах, а сокращение их объема может поставить под угрозу водную безопасность региона.

Ранее Фокус писал о том, что ледник Судного дня тает быстрее, чем ожидалось: ученые видят лишь один способ спасти Землю.