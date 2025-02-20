3 олімпійські басейни щомиті: скільки води земні льодовики втрачають просто зараз

Нове новаторське дослідження надає найповнішу картину скорочення льодовиків за останню чверть століття.

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Останніми роками вчені раз у раз попереджають про кліматичну кризу, що нависла над планетою: на світ уже обрушилися неймовірні хвилі спеки та посухи, а надалі на нас чекає неймовірна втрата морського льоду, що призведе до підвищення рівня світового океану, пише Live Science.

Нове новаторське дослідження надає першу послідовну глобальну картинку скорочення льодовиків за останні 25 років. Результати вказують, що льодовики по всьому світу вже втратили колосальні 5% свого обсягу з 2000 року.

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Дослідження було проведене Французьким національним центром наукових дослідників і десятком інших дослідницьких інститутів, і показало, що льодовики Землі втрачали 300 мільярдів тонн льоду щороку в середньому в період з 2000 до 2023 року — це складає скорочення об'єму морського льоду на 5% з початку тисячоліття. Для порівняння, це еквівалентно льоду, який тане або відколюється від льодовиків щосекунди, приблизно в обсязі трьох олімпійських басейнів.

За словами провідного автора дослідження професора з Цюрихського університету і директора Всесвітньої служби моніторингу льодовиків Майкла Земпа, настільки разюче скорочення є результатом глобального потепління, спричиненого нашими різко збільшеними викидами парникових газів.

Вчені зазначають, що очікували виявити, що льодовики тануть, але кількість льоду, втраченого за останні кілька років, шокує навіть експертів. Результати виявили екстремальні втрати льодовиків в Альпах і Піренеях Європи, причому в обох регіонах обсяг льодовиків за період дослідження скоротився на 40%. Наприклад, у європейських Альпах льодовики втратили 10% свого льоду всього за два роки.

Під час дослідження вчені вивчили супутникові дані та прямі вимірювання кожного льодовикового регіону у світі, за винятком крижаних щитів у Гренландії та Антарктиді — на щастя, вони настільки великі, що мають затримку реакції на потепління. Вчені зібрали й перетворили сотні наборів даних, пов'язаних з льодовиками, у часові ряди, які потім могли проаналізувати, щоб намалювати глобальну картину того, як льодовики змінювалися з плином часу.

Результати вчених виявили різкі регіональні відмінності у втраті льоду протягом періоду дослідження. Автори дослідження зазначають, що льодовики в Альпах і Піренеях зазнали найбільшого скорочення відносно свого розміру, в той час, як льодовики на субантарктичних островах втратили всього близько 2% свого льоду.

Вчені також виявили 36%-ве збільшення щорічної втрати льоду між першою половиною періоду дослідження, між 2000 і 2011 роками, і другою половиною, між 2012 і 2023 роками, що говорить про те, що втрата льоду прискорюється.

Дані вказують, що, за винятком крижаних щитів Гренландії та Антарктиди, льодовики в усьому світі містили близько 134 182 мільярдів тонн льоду у 2000 році. На жаль, до 2023 року ця цифра знизилася до приблизно 126 971 мільярд тонн. Експерти також зазначають, що обсяг втраченого льоду призвів до підвищення рівня світового океану на 18 міліметрів.

За словами іншого співавтора дослідження Інес Дюссайян Леманн, наукового співробітника і гляціолога Цюрихського університету, підвищення рівня моря — не єдиний ризик, пов'язаний із таненням льодовиків. Льодовики є життєво важливими джерелами прісної води, особливо для місцевих спільнот у Центральній Азії та Центральних Андах, а скорочення їхнього обсягу може поставити під загрозу водну безпеку регіону.

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