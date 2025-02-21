Треть суши Земли станет непригодной для жизни: кто лишится своего дома

Исследователи считают, что количество регионов, где люди не смогут выживать из-за жары, утроится уже в этом столетии.

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Ученые годами предупреждают о климатическом кризисе, нависшем над планетой: в результате мир уже столкнулся с невероятными волнами жары и засухи, но исследователи считают, что может стать хуже. Если человечеству удастся достичь климатической цели, установленной Парижским соглашением, то к концу этого столетия люди будут жить в мире, который в среднем на 2 градуса по Цельсию жарче в сравнении с доиндустриальным. Это, увы, приведет к сокращению мест на планете, где люди смогли бы выжить, пишет Science Alert.

Наблюдения показывают, что средняя мировая температура уже выросла до 1,5°C в сравнении с доиндустриальным уровнем — этой мрачной вехи человечество достигло лишь в прошлом году. Теперь ученые считают, что повышение средней температуры на 0,5°C утроит площадь суши, которая станет слишком жаркой, чтобы люди могли выжить здесь. Для сравнения, эта территория сопоставима с площадью США.

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Результаты указывают на то, что для людей старше 60 лет, чьи тела еще более уязвимы к экстремальной жаре, эта опасная зона будет охватывать около 35% суши, что значительно больше в сравнении с нынешним показателем в 21%.

По словам соавтора исследования, климатолога Тома Мэтьюза из Королевского колледжа в Лондоне, результаты нового исследования чрезвычайно важны и показывают то, к чему нам следует подготовиться, так как эти прогнозы лежат в более мягком сценарии глобального потепления.

При потеплении примерно на 4°C выше доиндустриального уровня некомпенсируемая жара для взрослых затронет около 40% площади суши. Результаты также указывают на то, что лишь высокие широты и более прохладные регионы средних широт останутся нетронутыми.

Даже на пике здорового состояния наши тела способны справиться лишь с определенным количеством проблем, но это довольно проблематично. Однако есть "некомпенсируемая" жара, когда в ваш организм поступает больше тепла, чем его механизмы стабилизации внутренней температуры могут справляться. Это проблема, с которой сталкиваются люди в довольно экстремальных условиях, часто усугубляемая средствами индивидуальной защиты: например, пожарные и спортсмены. Но она становится все более распространенной и в периоды сильной жары, особенно в районе экватора.

Авторы исследования отмечают, что жители некоторых регионов Земли уже могли почувствовать на себе изменения климата. В последние годы такие регионы как Персидский/Аравийский залив, Индо-Гангская равнина и даже изолированные горячие точки на юге США, в Мексике и Австралии, столкнулись с экстремальными волнами жары. Все эти невероятные температуры являются опасными даже для молодых и здоровых людей.

Также существует невыносимая жара, которая, по сути, может вас убить. В ходе исследования ученые определили этот предел как внутреннюю температуру тела на уровне 42°C в течение шести часов или меньше. Результаты указывают на то, что при потеплении планеты в среднем на 2°C выше доиндустриального уровня невыживаемые пороги в определенных регионах будут нарушены для людей старше 60 лет.

Впрочем, если человечество так и не смоет снизить количество выбросов парниковых газов, а средняя температура Земли поднимется на 4-5°C, в некоторых регионах жара достигнет опасного уровня для людей любого возраста.

Взрослые старше 60 лет могут испытывать невыносимую жару на 60% поверхности Земли, а невыживаемая жара становится риском для людей любого возраста в тропиках, где в настоящее время проживает более 40% всего населения Земли.

Ранее Фокус писал о том, что геоинженерия может быть последним шансом на спасение Земли от климатического кризиса.