Третина суші Землі стане непридатною для життя: хто втратить свій дім

Дослідники вважають, що кількість регіонів, де люди не зможуть виживати через спеку, потроїться вже в цьому столітті.

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Учені роками попереджають про кліматичну кризу, що нависла над планетою: у результаті світ уже зіткнувся з неймовірними хвилями спеки та посухи, але дослідники вважають, що може стати гірше. Якщо людству вдасться досягти кліматичної мети, встановленої Паризькою угодою, то до кінця цього століття люди житимуть у світі, який у середньому на 2 градуси за Цельсієм спекотніший, як порівняти з доіндустріальним. Це, на жаль, призведе до скорочення місць на планеті, де люди змогли б вижити, пише Science Alert.

Спостереження показують, що середня світова температура вже зросла до 1,5°C порівняно з доіндустріальним рівнем — цієї похмурої віхи людство досягло лише торік. Тепер учені вважають, що підвищення середньої температури на 0,5°C потроїть площу суходолу, яка стане занадто спекотною, щоб люди могли вижити тут. Для порівняння, ця територія порівнянна з площею США.

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Результати вказують на те, що для людей, старших за 60 років, чиї тіла ще більш вразливі до екстремальної спеки, ця небезпечна зона буде охоплювати близько 35% суходолу, що значно більше, як порівняти з нинішнім показником у 21%.

За словами співавтора дослідження, кліматолога Тома Метьюза з Королівського коледжу в Лондоні, результати нового дослідження є надзвичайно важливими та показують те, до чого нам слід підготуватися, адже ці прогнози лежать у м'якшому сценарії глобального потепління.

При потеплінні приблизно на 4°C вище доіндустріального рівня некомпенсована спека для дорослих торкнеться близько 40% площі суші. Результати також вказують на те, що лише високі широти та більш прохолодні регіони середніх широт залишаться недоторканими.

Навіть на піку здорового стану наші тіла здатні впоратися лише з певною кількістю проблем, але це досить проблематично. Однак є "некомпенсована" спека, коли у ваш організм надходить більше тепла, ніж його механізми стабілізації внутрішньої температури можуть справлятися. Це проблема, з якою стикаються люди в доволі екстремальних умовах, часто посилювана засобами індивідуального захисту: наприклад, пожежники й спортсмени. Але вона стає все більш поширеною і в періоди сильної спеки, особливо в районі екватора.

Автори дослідження зазначають, що жителі деяких регіонів Землі вже могли відчути на собі зміни клімату. Останніми роками такі регіони як Перська/Аравійська затока, Індо-Гангська рівнина та навіть ізольовані гарячі точки на півдні США, в Мексиці та Австралії, зіткнулися з екстремальними хвилями спеки. Усі ці неймовірні температури є небезпечними навіть для молодих і здорових людей.

Також існує нестерпна спека, яка, по суті, може вас убити. Під час дослідження вчені визначили цю межу як внутрішню температуру тіла на рівні 42°C протягом шести годин або менше. Результати вказують на те, що в разі потепління планети в середньому на 2°C вище за доіндустріальний рівень нестерпні пороги виживання в певних регіонах будуть порушені для людей, старших за 60 років.

Утім, якщо людство так і не зможе знизити кількість викидів парникових газів, а середня температура Землі підніметься на 4-5°C, у деяких регіонах спека досягне небезпечного рівня для людей будь-якого віку.

Дорослі, старші за 60 років, можуть відчувати нестерпну спеку на 60% поверхні Землі, а спека, яка не виживає, стає ризиком для людей будь-якого віку в тропіках, де наразі мешкає понад 40% усього населення Землі.

Раніше Фокус писав про те, що геоінженерія може бути останнім шансом на порятунок Землі від кліматичної кризи.