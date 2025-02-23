Зачем кошкам подушечки на лапах на самом деле: ученые дали ответ

Маленькие подушечки на лапах у кошек — это подвиг эволюции, который выполняет множество важных функций.

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У кошек есть много внешних особенностей, за что их любят люди. Некоторым людям особенно нравятся подушечки на лапах этих животных. Но зачем эти особенности кошкам на самом деле? Ответ кроется в миллионах лет эволюции, пишет Live Science.

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Как уже писал Фокус, примерно 30 млн лет назад на Земле жил хищник размером с кошку, который запросто мог разорвать на части слона. Современные кошки не имеют таких сильных челюстей, но у них есть другие не менее интересные особенности. В частности, подушечки на лапах.

Подушечки на лапах есть не только у кошек, но и в той или иной форме и у других представителей таксономического отряда хищные, куда также входят собаки, волки, медведи, еноты и выдры, говорит Джонатан Лосос из Вашингтонского университета в Сент-Луисе.

Эти подушечки на лапах у данных животных вероятно появились примерно 50 млн лет назад, когда и возникли представители отряда хищные. По словам Лососа, по большей части эта согбенность возникла для того, чтобы служить одной и той же цели.

Подушечки на лапах кошек и у их сородичей по отряду хищные выполняют несколько важных функций. Во-первых, они помогают бегать, прыгать и мягко приземляться. То есть эти подушечки на лапах действуют как своего рода амортизатор, говорит Лосос. Но у кошек подушечки на пальцах лап помогают кошкам падать с большой высоты и не получать серьезных травм. Ранее Фокус уже писал о том, почему кошки всегда приземляются на лапы. Ученые считают, что теоретически кошки могут выжить после падения с любой высоты.

Ученые считают, что теоретически кошки могут выжить после падения с любой высоты Фото: newsweek

Внутренняя часть подушечек на лапах у кошек состоит из жировой ткани, связанной с коллагеном, что придает им мягкость и упругость и помогает поглощать ударные волны. Ученые выяснили, что эти особенности становятся жестче при сжатии, что помогает смягчить приземление кошек. На клеточном уровне подушечки лап кошек заполнены эллипсовидными карманами жира, которые поглощают энергию и предотвращают неустойчивость при приземлении кошки.

Кроме этого подушечки на лапах кошек помогают обеспечивать лучшее сцепления с поверхностью. Если бы их не было, то кошки, собаки и другие представители отряда хищные, скользили бы по поверхности.

По словам Эми Шоджай, консультанта по поведению животных, как и человеческие пальцы, подушечки лап кошек являются очень чувствительными. Кошки улавливают небольшие перепады температур через свои пальцы, и они очень чувствительны к различным текстурам.

Фаланги пальцев на лапах кошек также являются одним из немногих мест на теле этих животных, где имеются потовые железы. По словам Шоджай, когда кошки испытывают сильный стресс, то можно заметить, что они оставляют влажные отпечатки лап. Этот пот на подушечках лап кошек может немного помочь регулировать температуру тела.

Фаланги пальцев на лапах кошек также являются одним из немногих мест на теле этих животных, где имеются потовые железы Фото: newsweek

По словам ученых, цвет подушечек на лапах кошек в основном отражает цвет шерсти каждой кошки, вызванный количеством меланина в этой области. Более темная шерсть соответствует черным или коричневым пальцам, а более светлая шерсть соответствует розовым. Аналогично, разноцветные кошки могут иметь разноцветные подушечки на своих лапах.

По словам Шоджай, владельцам кошек стоит следить состоянием подушечек на лапах. Поскольку они выполняют жизненно важные функции для кошек, такие проблемы, как изменение цвета, отек или сильная сухость, являются вескими причинами для похода к ветеринару.

По словам Лососа, исследования показывают, что подушечки на лапах кошек — это подвиг эволюции, отточенный за миллионы лет для оптимизации способности кошек охотиться и выживать.

Также Фокус писал о том, что, согласно новому исследованию, викинги страдали от ужасных болезней. Возможно, викинги были свирепыми воинами еще и потому, что их постоянно мучила невыносимая боль.