Навіщо кішкам подушечки на лапах насправді: вчені дали відповідь

Маленькі подушечки на лапах у кішок — це подвиг еволюції, який виконує безліч важливих функцій.

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У кішок є багато зовнішніх особливостей, за що їх люблять люди. Деяким людям особливо подобаються подушечки на лапах цих тварин. Але навіщо ці особливості кішкам насправді? Відповідь криється в мільйонах років еволюції, пише Live Science.

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Як уже писав Фокус, приблизно 30 млн років тому на Землі жив хижак розміром з кішку, який запросто міг розірвати на частини слона. Сучасні кішки не мають таких сильних щелеп, але у них є інші не менш цікаві особливості. Зокрема, подушечки на лапах.

Подушечки на лапах є не тільки у кішок, а й у тій чи іншій формі й у інших представників таксономічного загону хижі, куди також входять собаки, вовки, ведмеді, єноти і видри, каже Джонатан Лосос із Вашингтонського університету в Сент-Луїсі.

Ці подушечки на лапах у цих тварин, ймовірно, з'явилися приблизно 50 млн років тому, коли і виникли представники загону хижі. За словами Лососа, здебільшого ця згорбленість виникла для того, щоб служити одній і тій самій меті.

Подушечки на лапах кішок і в їхніх родичів із загону хижі виконують кілька важливих функцій. По-перше, вони допомагають бігати, стрибати і м'яко приземлятися. Тобто ці подушечки на лапах діють як свого роду амортизатор, каже Лосос. Але у кішок подушечки на пальцях лап допомагають кішкам падати з великої висоти і не отримувати серйозних травм. Раніше Фокус уже писав про те, чому кішки завжди приземляються на лапи. Вчені вважають, що теоретично кішки можуть вижити після падіння з будь-якої висоти.

Учені вважають, що теоретично кішки можуть вижити після падіння з будь-якої висоти Фото: newsweek

Внутрішня частина подушечок на лапах у кішок складається з жирової тканини, пов'язаної з колагеном, що надає їм м'якість і пружність і допомагає поглинати ударні хвилі. Вчені з'ясували, що ці особливості стають жорсткішими під час стиснення, що допомагає пом'якшити приземлення кішок. На клітинному рівні подушечки лап кішок заповнені еліпсоподібними кишенями жиру, які поглинають енергію і запобігають нестійкості під час приземлення кішки.

Крім цього подушечки на лапах кішок допомагають забезпечувати краще зчеплення з поверхнею. Якби їх не було, то кішки, собаки та інші представники загону хижі, ковзали б по поверхні.

За словами Емі Шоджай, консультанта з поведінки тварин, як і людські пальці, подушечки лап котів є дуже чутливими. Кішки вловлюють невеликі перепади температур через свої пальці, і вони дуже чутливі до різних текстур.

Фаланги пальців на лапах кішок також є одним із небагатьох місць на тілі цих тварин, де є потові залози. За словами Шоджай, коли кішки відчувають сильний стрес, то можна помітити, що вони залишають вологі відбитки лап. Цей піт на подушечках лап кішок може трохи допомогти регулювати температуру тіла.

Фаланги пальців на лапах кішок також є одним із небагатьох місць на тілі цих тварин, де є потові залози Фото: newsweek

За словами вчених, колір подушечок на лапах кішок здебільшого відображає колір шерсті кожної кішки, викликаний кількістю меланіну в цій області. Темніша шерсть відповідає чорним або коричневим пальцям, а світліша шерсть відповідає рожевим. Аналогічно, різнокольорові кішки можуть мати різнокольорові подушечки на своїх лапах.

За словами Шоджай, власникам кішок варто стежити за станом подушечок на лапах. Оскільки вони виконують життєво важливі функції для кішок, такі проблеми, як зміна кольору, набряк або сильна сухість, є вагомими причинами для походу до ветеринара.

За словами Лососа, дослідження показують, що подушечки на лапах кішок — це подвиг еволюції, відточений за мільйони років для оптимізації здатності кішок полювати і виживати.

Також Фокус писав про те, що, згідно з новим дослідженням, вікінги страждали від жахливих хвороб. Можливо, вікінги були лютими воїнами ще й тому, що їх постійно мучив нестерпний біль.