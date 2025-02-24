Рост населения Земли стремительно сокращается: ученые винят во всем младенцев

Новое исследование показало резкое сокращение роста населения планеты — до недавнего времени ученые не наблюдали ничего похожего.

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До недавнего времени рост населения Земли не показывал никаких признаков замедления, однако за последние несколько лет он стремительно замедлился. Фактически, статистика показывает, что население во многих странах достигло пика и до конца текущего столетия будет лишь сокращаться, пишет IFLScience.

В прошлом году, который стал самым жарким за всю историю наблюдений, наша планета достигла нового рубежа, став домом для восьми миллиардов человек. В то же время, согласно последним прогнозам ООН, сегодня наблюдается замедление роста населения планеты — ученые ожидают, что за следующие 60 лет население мира увеличится всего на два миллиарда человек.

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Ученые прогнозируют, что в какой-то момент в 2080-х годах численность населения планеты достигнет 10,3 миллиарда, а затем этот уровень упадет до 10,2 миллиарда к концу века. Теперь эксперты считают, что вероятность того, что численность населения мира достигнет пика до 2100 года, составляет 80%.

Любопытно, что еще 10 лет назад вероятность этого оценивалась всего в 30%, а некоторые модели предсказывали, что к 2100 году численность населения мира превысит 12 миллиардов человек. По большей части, это изменение темпа можно объяснить резким снижением коэффициента рождаемости, который относится к числу детей, рожденных каждой взрослой женщиной.

Чтобы страны могли сохранить численность населения, коэффициент рождаемости должен быть около 2,1. Однако статистика указывает на то, что в более чем половине стран по всему миру этот показатель ниже критической отметки.

Данные указывают на то, что почти пятая часть всех стран сейчас имеет "сверхнизкую рождаемость", то есть на одну женщину приходится менее 1,4 живорождения. Любопытно, что в группу также входит и Китай, который до недавнего времени был самой густонаселенной страной мира. Наряду с Россией, Японией и более чем 60 другими странами, Китай уже превзошел свой пик и идет на спад. По прогнозам, с настоящего момента и до 2054 года население этих стран сократится примерно на 14%.

Существует множество различных факторов, влияющих на уровень рождаемости, однако ученые подозревают, что ситуацию можно объяснить явлением, известным как демографический переход: женщины, как правило, рожают меньше детей по мере того, как страны становятся все более индустриализированными.

Исследователи отмечают, что сегодня у женщин больше возможностей для карьерного роста, а потому они часто отдают предпочтение работе, откладывая семь на потом. В то же время снижение детской смертности и сокращение необходимости в больших семьях для обработки земель означает, что в мире рождается все меньше детей.

В сочетании с постоянно растущей продолжительностью жизни этот спад рождаемости может кардинально изменить демографический состав населения, при этом пожилые люди теперь составляют большую часть от общей численности. Не менее тревожным, согласно прогнозам ученых, выглядит то, что к 2070 году численность людей старше 65 лет, вероятно, начнет превышать численность людей, моложе 18 лет.

Ранее Фокус писал о том, что население Земли неминуемо сократится: этого не хватит, чтобы спасти планету.