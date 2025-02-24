Зростання населення Землі стрімко скорочується: вчені звинувачують у всьому немовлят

Нове дослідження показало різке скорочення зростання населення планети — донедавна вчені не спостерігали нічого схожого.

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Донедавна зростання населення Землі не показувало жодних ознак уповільнення, проте за останні кілька років воно стрімко сповільнилося. Фактично, статистика показує, що населення в багатьох країнах досягло піка і до кінця поточного століття буде лише скорочуватися, пише IFLScience.

Минулого року, який став найспекотнішим за всю історію спостережень, наша планета сягнула нового рубежу, ставши домівкою для восьми мільярдів людей. Водночас згідно з останніми прогнозами ООН, сьогодні спостерігається сповільнення зростання населення планети — вчені очікують, що за наступні 60 років населення світу збільшиться лише на два мільярди осіб.

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Учені прогнозують, що в якийсь момент у 2080-х роках чисельність населення планети досягне 10,3 мільярда, а потім цей рівень впаде до 10,2 мільярда до кінця століття. Тепер експерти вважають, що ймовірність того, що чисельність населення світу досягне піка до 2100 року, становить 80%.

Цікаво, що ще 10 років тому ймовірність цього оцінювалася лише в 30%, а деякі моделі передбачали, що до 2100 року чисельність населення світу перевищить 12 мільярдів осіб. Здебільшого цю зміну темпу можна пояснити різким зниженням коефіцієнта народжуваності, який належить до числа дітей, народжених кожною дорослою жінкою.

Щоб країни могли зберегти чисельність населення, коефіцієнт народжуваності має бути близько 2,1. Однак статистика вказує на те, що в більш ніж половині країн по всьому світу цей показник нижчий за критичну позначку.

Дані вказують на те, що майже п'ята частина всіх країн нині має "наднизьку народжуваність", тобто на одну жінку припадає менш як 1,4 живонародження. Цікаво, що до групи також входить і Китай, який донедавна був найбільш густонаселеною країною світу. Поряд із Росією, Японією і більш ніж 60 іншими країнами, Китай уже перевершив свій пік і йде на спад. За прогнозами, з цього моменту і до 2054 року населення цих країн скоротиться приблизно на 14%.

Існує безліч різних чинників, що впливають на рівень народжуваності, проте вчені підозрюють, що ситуацію можна пояснити явищем, відомим як демографічний перехід: жінки, зазвичай, народжують менше дітей у міру того, як країни стають дедалі більш індустріалізованими.

Дослідники зазначають, що сьогодні у жінок більше можливостей для кар'єрного зростання, а тому вони часто віддають перевагу роботі, відкладаючи сім'ю на потім. Водночас зниження дитячої смертності та скорочення необхідності у великих сім'ях для обробітку земель означає, що у світі народжується дедалі менше дітей.

У поєднанні з тривалістю життя, що постійно зростає, цей спад народжуваності може кардинально змінити демографічний склад населення, при цьому люди похилого віку тепер становлять більшу частину від загальної чисельності. Не менш тривожним, згідно з прогнозами вчених, є те, що до 2070 року чисельність людей, старших за 65 років, імовірно, почне перевищувати чисельність людей, молодших за 18 років.

Раніше Фокус писав про те, що населення Землі неминуче скоротиться: цього не вистачить, щоб врятувати планету.