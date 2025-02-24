Зловещая вулканическая катастрофа вот-вот может обрушиться на Землю: в разы опаснее извержения

Исследователи опасаются, что очень редкое опасное событие может обрушиться без какого-либо предупреждения.

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Жители северо-запада Тихого океана хорошо знакомы с извержениями вулканов — многие города региона затмеваются сейсмически активными пиками. Подобные извержения, как правило, дают жителям время для эвакуации, но другой тип вулканической катастрофы может опустошить близлежащее население без какого-либо предупреждения — ученые опасаются, что катастрофа может произойти в любое время, пишет IFLScience.

Эти смертоносные события в разы опаснее извержения и известны как лахары — по сути, они представляют собой огромные оползни, которые происходят, когда изначально нестабильные склоны вулканов падают и падают. Лахары, которые высвобождаются в результате извержений, обычно предсказуемы, но гораздо более зловещая разновидность, известная как "незамеченные лахары", особенно беспокоит местные власти.

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По данным экспертов Геологической службы США (USG), эти непредвиденные камнепады могут быть вызваны целым рядом факторов, в том числе погодой, поскольку штормы и сильные дожди порой могут растопить лед, скрепляющий скальные обломки и осадки, находящиеся на вершинах ледниковых вулканов. Могут быстро возникнуть колоссальные оползни, застав близлежащие общины в полном неведении.

Статистика свидетельствует о том, что пятая часть всех смертей, связанных с вулканами, были вызваны лахарами. В последнее время самый разрушительный из них произошел в мае 1980 года, когда поток камней и земли обрушился вниз по склонам горы Сент-Хеленс, унеся 57 жизней.

Недавно эксперты USG выпустили предупреждение о возможности возникновения далеко идущих лахаров на горе Адамс, которая в настоящее время демонстрирует повышенный уровень активности. Данные также свидетельствуют о том, что около 60 лахаров также возникли на горе Рейнир за последние 10 000 лет.

Сотрудники Обсерватории вулкана Каскадс (CVO) установили более двух десятков станций мониторинга вдоль всего хребта Каскадс, который простирается от Британской Колумбии до Калифорнии. Эти станции оснащены камерами, растяжками и рядом других приборов для обнаружения движений грунта — эти станции предоставляют невероятное количество данных в реальном времени, которые могут помочь исследователям поймать лахар за считанные минуты до того, как он достигнет поселений.

Впрочем, ученые признают, даже если лахар будет обнаружен на ранней стадии, время все равно будет иметь решающее значение. Ученые отмечают, что лахар в штате Вашингтон, на западном склоне горы Рейнир, может поглотить несколько городов всего за 30 минут.

Отметим, что учебные эвакуации в местных школах являются обычной практикой в населенных пунктах вдоль путей лахаров.

Ранее Фокус писал о том, что первая в мире подводная вулканическая обсерватория готовится извергнуться.