Зловісна вулканічна катастрофа ось-ось може обрушитися на Землю: у рази небезпечніша за виверження

Дослідники побоюються, що дуже рідкісна небезпечна подія може обрушитися без будь-якого попередження.

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Жителі північного заходу Тихого океану добре знайомі з виверженнями вулканів — багато міст регіону затьмарюються сейсмічно активними піками. Подібні виверження, як правило, дають жителям час для евакуації, але інший тип вулканічної катастрофи може спустошити довколишнє населення без будь-якого попередження — вчені побоюються, що катастрофа може статися в будь-який час, пише IFLScience.

Ці смертоносні події в рази небезпечніші за виверження і відомі як лахари — по суті, вони являють собою величезні зсуви ґрунту, які відбуваються, коли спочатку нестабільні схили вулканів падають і падають. Лахари, які вивільняються внаслідок вивержень, зазвичай передбачувані, але набагато більш зловісний різновид, відомий як "непомічені лахари", особливо турбує місцеву владу.

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За даними експертів Геологічної служби США (USG), ці непередбачувані каменепади можуть бути спричинені цілою низкою чинників, зокрема погодою, оскільки шторми й сильні дощі часом можуть розтопити лід, що скріплює скельні уламки й опади, які перебувають на вершинах льодовикових вулканів. Можуть швидко виникнути колосальні зсуви, заставши довколишні громади в повному невіданні.

Статистика свідчить про те, що п'ята частина всіх смертей, пов'язаних із вулканами, були спричинені лахарами. Останнім часом найруйнівніший з них стався в травні 1980 року, коли потік каміння і землі обрушився вниз по схилах гори Сент-Хеленс, забравши 57 життів.

Нещодавно експерти USG випустили попередження про можливість виникнення далекосяжних лахарів на горі Адамс, яка наразі демонструє підвищений рівень активності. Дані також свідчать про те, що близько 60 лахарів також виникли на горі Рейнір за останні 10 000 років.

Співробітники Обсерваторії вулкана Каскадс (CVO) встановили понад два десятки станцій моніторингу вздовж усього хребта Каскадс, який простягається від Британської Колумбії до Каліфорнії. Ці станції оснащені камерами, розтяжками та низкою інших приладів для виявлення рухів ґрунту — ці станції надають неймовірну кількість даних у реальному часі, що можуть допомогти дослідникам зловити лахар за лічені хвилини до того, як він досягне поселень.

Утім, учені визнають, навіть якщо лахар буде виявлено на ранній стадії, час все одно матиме вирішальне значення. Учені зазначають, що лахар у штаті Вашингтон, на західному схилі гори Рейнір, може поглинути кілька міст лише за 30 хвилин.

Зазначимо, що навчальні евакуації в місцевих школах є звичною практикою в населених пунктах уздовж шляхів лахарів.

Раніше Фокус писав про те, що перша у світі підводна вулканічна обсерваторія готується вивергнутися.