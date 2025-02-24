На Аляске скрыта "кроличья нора" 110 м в глубину: никто не знает, как появилась таинственная дыра (фото)

Более полувека назад ученые обнаружили в национальном парке идеально круглую дыру — с тех пор они так и не смогли объяснить, как она появилась.

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Кратер Савоноски — идеально круглая дыра шириной около 500 метров и глубиной около 110 метров, расположенная в национальном парке Катмай на Аляске. Ученые впервые заметили ее уже более полувека назад, однако с тех пор так и не смогли объяснить, каким образом она появилась, пишет Live Science.

Ученые годами пытались найти то, что позволило сформировать загадочную структуру — увы, ответ не был найден. К счастью, некоторые выводы ученым все же удалось сделать: таинственная дыра на Аляске не является ни сверхъестественным, ни инопланетным творением.

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Как утверждается в статье 1978 года, написанной командой из Университета Аляски в Фэрбанксе, кратер наполовину заполнен водой из-за осадков и таяния снега. Любопытно, что с высоты птичьего полета кратер Савоноски выглядит так, будто был образован ударом метеорита. Отметим, что ударные кратеры, как правило, круглые и глубокие, поэтому Савоноски идеально подходит под описание, однако ученые все еще не смогли обнаружить доказательства падения космического камня в этом месте.

В 1960-70-х годах ученые провели масштабные исследования свидетельств метеоритного материала или каких-либо других ударных камней внутри кратера. Результаты такого исследования должны были бы подтвердить происхождение кратера, связанное с ударом. Исследователи также не нашли никаких фрагментов породы вокруг кратера, которые бы указывали на то, что метеорит распылил материал вдали от места своего падения.

С другой стороны, как полагают ученые, кратер может быть вулканическим мааром — впадиной, образованной, когда магма поднимается из глубины земной коры и достигает уровня грунтовых вод. Проникающая магма доводит воду до кипения, образуя пар, создающий такое большое давление под землей, что в конечном итоге происходит взрыв.

Вид на Укинрек Маарс на Аляске. Восточный маар (спереди) типичен для вулканических мааров Фото: USGS

Исследователи отмечают, что вулканические маары часто оставляют широкие кратеры, заполняющиеся грунтовыми водами. Например, известно, что 100-метровый восточный маар Укинрек на Аляске образовался во время 10-дневного извержения в 1977 году; с тех пор кратер часто оказывается заполненным водой.

В то же время, в непосредственной близости от кратера Савоноски нет известных вулканических форм рельефа, и нет никаких признаков источника магмы под дырой, согласно исследованиям 1960-х и 1970-х годов. Поэтому потенциальное вулканическое происхождение кратера остается загадкой.

Ученым все еще не удалось раскрыть секрет образования кратера, но они полагают, что он является либо метеоритным кратером, либо вулканическим мааром, но окончательный ответ будет получен только после гораздо более обширных исследований.

Известно, что таинственный кратер пережил по крайней мере одно событие оледенения с момента своего образования — он был поглощен ледяным щитом, когда ледники в последний раз покрывали юго-западную часть Аляски между 23 000 и 14 7000 лет назад. Это оледенение, как считают ученые, уничтожило все очевидные доказательства происхождения кратера. Впрочем, ученые надеются, что подсказки все еще могут быть скрыты внутри кратера, если ученые когда-нибудь решатся пробурить его центр.

Ранее Фокус писал о том, что у берегов Аляски зафиксировали мощное землетрясение.