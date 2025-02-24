На Алясці прихована "кроляча нора" 110 м завглибшки: ніхто не знає, як з'явилася таємнича діра (фото)

Понад півстоліття тому вчені виявили в національному парку ідеально круглу дірку — відтоді вони так і не змогли пояснити, як вона з'явилася.

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Кратер Савоноскі — ідеально кругла діра завширшки близько 500 метрів і глибиною близько 110 метрів, розташована в національному парку Катмай на Алясці. Вчені вперше помітили її вже понад півстоліття тому, проте відтоді так і не змогли пояснити, яким чином вона з'явилася, пише Live Science.

Вчені роками намагалися знайти те, що дало змогу сформувати загадкову структуру — на жаль, відповідь не було знайдено. На щастя, деякі висновки вченим все ж вдалося зробити: таємнича діра на Алясці не є ні надприродним, ні інопланетним творінням.

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Як стверджується в статті 1978 року, написаній командою з Університету Аляски в Фербанксі, кратер наполовину заповнений водою через опади й танення снігу. Цікаво, що з висоти пташиного польоту кратер Савоноскі має такий вигляд, ніби був утворений ударом метеорита. Зазначимо, що ударні кратери, як правило, круглі та глибокі, тому Савоноскі ідеально підходить під опис, проте вчені все ще не змогли виявити докази падіння космічного каменю в цьому місці.

У 1960-70-х роках учені провели масштабні дослідження свідчень метеоритного матеріалу або будь-яких інших ударних каменів усередині кратера. Результати такого дослідження мали б підтвердити походження кратера, пов'язане з ударом. Дослідники також не знайшли жодних фрагментів породи навколо кратера, які б вказували на те, що метеорит розпорошив матеріал далеко від місця свого падіння.

З іншого боку, як вважають вчені, кратер може бути вулканічним мааром — западиною, утвореною, коли магма підіймається з глибини земної кори та досягає рівня ґрунтових вод. Магма, що проникає, доводить воду до кипіння, утворюючи пару, що створює такий великий тиск під землею, що зрештою відбувається вибух.

Вид на Укінрек Маарс на Алясці. Східний маар (спереду) типовий для вулканічних маарів Фото: pandemia

Дослідники зазначають, що вулканічні маари часто залишають широкі кратери, що заповнюються ґрунтовими водами. Наприклад, відомо, що 100-метровий східний маар Укінрек на Алясці утворився під час 10-денного виверження 1977 року; відтоді кратер часто виявляється заповненим водою.

Водночас у безпосередній близькості від кратера Савоноскі немає відомих вулканічних форм рельєфу, і немає жодних ознак джерела магми під дірою, згідно з дослідженнями 1960-х і 1970-х років. Тому потенційне вулканічне походження кратера залишається загадкою.

Вченим все ще не вдалося розкрити секрет утворення кратера, але вони вважають, що він є або метеоритним кратером, або вулканічним мааром, але остаточна відповідь буде отримана тільки після набагато ширших досліджень.

Відомо, що таємничий кратер пережив принаймні одну подію зледеніння з моменту свого утворення — його поглинув крижаний щит, коли льодовики востаннє покривали південно-західну частину Аляски між 23 000 і 14 7000 років тому. Це заледеніння, як вважають учені, знищило всі очевидні докази походження кратера. Утім, учені сподіваються, що підказки все ще можуть бути приховані всередині кратера, якщо вчені коли-небудь зважаться пробурити його центр.

Раніше Фокус писав про те, що біля берегів Аляски зафіксували потужний землетрус.