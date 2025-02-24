400 лет назад одно из самых засушливых мест Земли процветало: сколько осадков выпадало здесь

В новом исследовании ученые обнаружили, что сотни лет назад в Аравии выпадало в пять раз больше осадков, чем мы фиксируем сегодня.

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История Земли насчитывает 4,5 миллиарда лет и за это время наша планета претерпела ряд изменений. В последнее время ученые все чаще говорят об изменении климата, нависшем над планетой — одним из основных факторов таких изменений является воздействие человека, пишет PHYS.org.

В новом исследовании ученые реконструировали экстремальные осадки в Аравии и обнаружили, что всего около 400 лет назад количество осадков в регионе было в пять раз больше. Авторы исследования отмечает, что их результаты подчеркивают необходимость готовности в условиях растущей урбанизации.

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Исследование было проведено Школой морских, атмосферных и геологических наук Университета Майами Розенстил и показывает, что последние 2000 лет на самом деле были значительно более влажными, чем считалось ранее. Ученые полагают, что климат региона напоминал покрытую растительностью саванну и являлся домом для львов, леопардов и волков. Отметим, что сегодня Аравия представляет собой невероятно засушливую пустыню.

По словам ведущего автора исследования, профессора и заведующего кафедрой морских геологических наук Сэма Перкиса, в настоящее время в Саудовской Аравии крупные проекты развития все еще продолжают изменять ландшафт. Теперь ученые полагают, что людям следует уделить больше внимания устойчивости к изменению климата и готовности к стихийным бедствиям. Более того, ученые полагают, что в регионе сохраняется высокая угроза экстремальных погодных явлений в регионе.

В ходе исследования ученые использовали дистанционно управляемый аппарат, с помощью которого им удалось извлечь керны осадочных пород из глубоководного бассейна с рассолов в заливе Акаба, являющимся продолжением северной части Красного моря. Отметим, что химический состав рассола, по сути, сохраняет нетронутыми слои осадка — это дает ученым уникальную возможность изучать тенденции осадков в позднем голоцене.

Результаты исследования показывают, что последние 2 000 лет в Аравии оказались намного более влажными, чем считали ученые — в то время регион был покрыт растительностью и являлся домом для невероятного количества видов. Авторы исследования также обнаружили, что около 200 лет назад количество осадков было вдвое больше, чем сейчас.

По словам соавтора исследования, профессора кафедры атмосферных наук в Школе Розенстила Университета Майами Эми Клемент, результаты нового исследования являются ключевой записью, заполняющей пробел в истории климата Ближнего Востока. Результаты работы ученых также указывают на то, что климат, будь он средний или экстремальный, может резко меняться в регионе. Еще более тревожным выглядит предположение о долгосрочной стабильности климата в будущем.

Сегодня Ближний Восток считается горячей точкой климатического кризиса: количество внезапных наводнений в регионе увеличивается, а затем наступают суровые засухи — все это вместе вызывает хаос и гуманитарные катастрофы.

Изменчивость осадков позднего голоцена также подчеркивает необходимость лучшей готовности к внезапным наводнениям и засухам и понимания будущих гидроклиматических тенденций. Авторы исследования считают, что новые технологии могут позволить улучшить наше понимание связей между океаническими системами и изменениями климата в будущем.

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