2 миллиона лет без дождя. Ученые назвали самое сухое место на Земле (видео)

Можно подумать, что речь идет о крайне удаленной пустыне в каком-нибудь жарком регионе, но на самом деле все совсем иначе.

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Если нас попросят представить самое засушливое место на Земле, мы, вероятно, представим отдаленное место, усеянное песком и дюнами и расположенное в жарком регионе — например, в Сахаре. Однако исследователи отмечают, что все не так очевидно, как мы могли бы предположить, пишет IFLScience.

По данным NASA, одним из самых засушливых мест на нашей планете, и правда, является пустыня Атакама, расположенная в Чили. В некоторых районах этой пустыни в действительности выпадает всего от 1 до 3 миллиметров осадков в год. Более того, ученые полагают, что самый засушливый региона пустыни Атакама не видел значительных осадков в течение 401 года в период между 1570 и 1971 годами.

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Однако на Земле есть и более сухие места, расположенные на самом сухом континенте в мире — Антарктиде. Дело в том, что холодный воздух несет меньше влаги, чем более теплый, что и делает континент столь сухим с точки зрения дождей и снегопадов.

Исследователи NASA отмечают, что снег выпадает на континенте: несколько метров в года в прибрежных районах и всего несколько сантиметров в год — внутри континента. Это и делает его самым засушливым континентом на планете в целом.

При этом в самом засушливом регионе Антарктиды, также известном как Сухие долины, дождя не было около 2 миллионов лет. Площадь региона составляет 4 800 квадратных километров и здесь почти нет воды — отчасти это связано с окружающими его горами, которые блокируют попадание влаги в район. Вторым фактором, влияющим на засушливость района, являются стоковые ветры, которые движутся со скоростью до 320 километров в час, испаряя и удаляя влагу с местности.

Отметим, что этот район в Антарктиде часто используется учеными из NASA в качестве аналога Марса из-за экстремальных условий, которые здесь преобладают. Тем не менее, несмотря на невероятно сложные условия, даже жизнь просочилась в этот район: в чуть более влажной внутренней части скал ученые обнаружили фотосинтезирующие бактерии.

Ранее Фокус писал о том, что ад на Земле существует, и он находится в России: температура в этой обитаемой точке достигает -71,2°C.