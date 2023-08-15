2 мільйони років без дощу. Учені назвали найсухіше місце на Землі (відео)

Можна подумати, що йдеться про вкрай віддалену пустелю в якомусь спекотному регіоні, але насправді все зовсім інакше.

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Якщо нас попросять уявити найпосушливіше місце на Землі, ми, ймовірно, уявимо віддалене місце, засіяне піском і дюнами та розташоване в спекотному регіоні — наприклад, у Сахарі. Однак дослідники зазначають, що все не так очевидно, як ми могли б припустити, пише IFLScience.

За даними NASA, одним із найпосушливіших місць на нашій планеті, і справді, є пустеля Атакама, розташована в Чилі. У деяких районах цієї пустелі насправді випадає всього від 1 до 3 міліметрів опадів на рік. Ба більше, вчені вважають, що найпосушливіший регіон пустелі Атакама не бачив значних опадів протягом 401 року в період між 1570 і 1971 роками.

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Однак на Землі є й сухіші місця, розташовані на найсухішому континенті у світі — Антарктиді. Річ у тім, що холодне повітря несе менше вологи, ніж тепліше, що і робить континент настільки сухим із погляду дощів і снігопадів.

Дослідники NASA зазначають, що сніг випадає на континенті: кілька метрів на рік у прибережних районах і лише кілька сантиметрів на рік — усередині континенту. Це і робить його найпосушливішим континентом на планеті загалом.

При цьому в найбільш посушливому регіоні Антарктиди, також відомому як Сухі долини, дощу не було близько 2 мільйонів років. Площа регіону становить 4 800 квадратних кілометрів і тут майже немає води — частково це пов'язано з горами, що його оточують, які блокують потрапляння вологи в район. Другим фактором, що впливає на посушливість району, є стічні вітри, які рухаються зі швидкістю до 320 кілометрів на годину, випаровуючи та видаляючи вологу з місцевості.

Зазначимо, що цей район в Антарктиді часто використовується вченими з NASA як аналог Марса через екстремальні умови, які тут переважають. Проте, попри неймовірно складні умови, навіть життя просочилося в цей район: у трохи більш вологій внутрішній частині скель вчені виявили бактерії, що фотосинтезують.

Раніше Фокус писав про те, що пекло на Землі існує, і воно розташоване в Росії: температура в цій населеній точці сягає -71,2°C.