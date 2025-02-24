400 років тому одне з найпосушливіших місць Землі процвітало: скільки опадів випадало тут

У новому дослідженні вчені виявили, що сотні років тому в Аравії випадало в п'ять разів більше опадів, ніж ми фіксуємо сьогодні.

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Історія Землі налічує 4,5 мільярда років і за цей час наша планета зазнала низки змін. Останнім часом вчені все частіше говорять про зміну клімату, що нависла над планетою — одним з основних чинників таких змін є вплив людини, пише PHYS.org.

У новому дослідженні вчені реконструювали екстремальні опади в Аравії й виявили, що всього близько 400 років тому кількість опадів у регіоні була в п'ять разів більшою. Автори дослідження зазначають, що їхні результати підкреслюють необхідність готовності в умовах урбанізації, що зростає.

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Дослідження було проведене Школою морських, атмосферних і геологічних наук Університету Маямі Розенстіл і показує, що останні 2000 років насправді були значно вологішими, ніж вважали раніше. Вчені вважають, що клімат регіону нагадував вкриту рослинністю савану і був домом для левів, леопардів і вовків. Зазначимо, що сьогодні Аравія являє собою неймовірно посушливу пустелю.

За словами провідного автора дослідження, професора і завідувача кафедри морських геологічних наук Сема Перкіса, наразі в Саудівській Аравії великі проєкти розвитку все ще продовжують змінювати ландшафт. Тепер вчені вважають, що людям слід приділити більше уваги стійкості до зміни клімату і готовності до стихійних лих. Ба більше, вчені вважають, що в регіоні зберігається висока загроза екстремальних погодних явищ у регіоні.

Під час дослідження вчені використовували дистанційно керований апарат, за допомогою якого їм вдалося витягти керни осадових порід із глибоководного басейну з розсолів у затоці Акаба, що є продовженням північної частини Червоного моря. Зазначимо, що хімічний склад розсолу, по суті, зберігає недоторканими шари осаду — це дає вченим унікальну можливість вивчати тенденції опадів у пізньому голоцені.

Результати дослідження показують, що останні 2 000 років в Аравії виявилися набагато вологішими, ніж вважали вчені — у той час регіон був покритий рослинністю і був домом для неймовірної кількості видів. Автори дослідження також виявили, що близько 200 років тому кількість опадів була вдвічі більшою, ніж зараз.

За словами співавтора дослідження, професора кафедри атмосферних наук у Школі Розенстіла Університету Маямі Емі Клемент, результати нового дослідження є ключовим записом, що заповнює прогалину в історії клімату Близького Сходу. Результати роботи вчених також вказують на те, що клімат, будь він середній або екстремальний, може різко змінюватися в регіоні. Ще більш тривожним виглядає припущення про довгострокову стабільність клімату в майбутньому.

Сьогодні Близький Схід вважається гарячою точкою кліматичної кризи: кількість раптових повеней у регіоні збільшується, а потім настають суворі посухи — все це разом спричиняє хаос і гуманітарні катастрофи.

Мінливість опадів пізнього голоцену також підкреслює необхідність кращої готовності до раптових повеней і посух та розуміння майбутніх гідрокліматичних тенденцій. Автори дослідження вважають, що нові технології можуть дати змогу поліпшити наше розуміння зв'язків між океанічними системами та змінами клімату в майбутньому.

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