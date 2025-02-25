Сделано важное объявление по поводу астероида 2024 YR4, летевшего к Земле: что нового

Астрономы собрали достаточно данных об потенциально опасном для нашей планеты астероиде.

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Астрономы продолжают внимательно следить за астероидом 2024 YR4, который по недавним заявлениям, может столкнуться с Землей, пишет New York Times.

В последнем же заявлении NASA говорится о том, что вероятность столкновения астероида с нашей планетой снизилась до нуля.

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"Я предполагал, что угроза снизится, так как мы продолжаем собирать данные", — говорит инженер по навигации в Лаборатории реактивного движения NASA Давид Фарноккиа.

Еще 27 декабря астрономы сообщили, что обнаружили астероид 2024 YR4. Тогда ученые подсчитали, что ученые подсчитали, что вероятность его столкновения с Землей составляет более 1%. Стоит отметить, что это единственный известный крупный астероид с такой большой вероятностью столкновения.

По мере того, как ученые собирали больше данных об объекте, вероятность столкновения продолжала расти в течение января и февраля с 1,2% до пика в 3,1% во вторник на прошлой неделе.

Такая вероятность может показаться небольшой, но она была выше, чем когда-либо зафиксированная NASA для объекта такого размера или больше.

2024 YR4 шириной от 40 до 100 метров достаточно велик, чтобы потенциально стереть с лица земли целый город. Ранние оценки траектории астероида показали, что он может врезаться или взорваться в воздухе над крупными мегаполисами, включая Мумбаи, Индия, и Лагос, Нигерия.

Но на следующий день после прогноза в 3,1%, вероятность того, что 2024 YR4 врежется в Землю, начала падать, до 1,5% 19 февраля, а затем до 0,3% на следующий день. В своем предпоследнем заявлении NASA сообщило, что вероятность падения астероида на Землю снизилась до 0,004% или одного шанса из 25 000.

Теперь же ученые говорят, что вероятность катастрофы снизилась до одного шанса из 59 000.

Вероятность столкновения изменилась за последние два месяца, поскольку астрономы собрали больше информации об астероиде с наземных телескопов. С большим количеством данных траектория полета астероида стала более понятной, поэтому ученые смогли подтвердить, что комический камень не угрожает Земле.

"Это нормальная ситуация, которая весьма ожидаема, когда вы только обнаруживаете астероид. Это просто научный процесс в действии", — добавил Фарноккиа.

Хотя Земля, возможно, избежала удара астероидом, NASA заявило, что существует небольшая вероятность — около 1,7% — что 2024 YR4 врежется в нашу Луну, создав еще один кратер на ее поверхности.

Агентство продолжает следить за астероидом из обсерваторий по всему миру, в том числе с помощью телескопа Lowell Discovery в Аризоне и Nordic Optical Telescope на Канарских островах. К концу апреля 2024 YR4 будет скрыт от нашего взгляда до 2028 года.

Напомним, ученые получили изображение большого астероида, который скоро может упасть на Землю. В конце января одной из главных астрономических новостей стало сообщение о том, что астероид 2024 YR4, размер которого оценивается в 55 метров может столкнуться с Землей в конце 2032 года.