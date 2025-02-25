Зроблено важливе оголошення щодо астероїда 2024 YR4, який летів до Землі: що нового

Астрономи зібрали достатньо даних про потенційно небезпечний для нашої планети астероїд.

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Астрономи продовжують уважно стежити за астероїдом 2024 YR4, який, за недавніми заявами, може зіткнутися із Землею, пише New York Times.

В останній же заяві NASA йдеться про те, що ймовірність зіткнення астероїда з нашою планетою знизилася до нуля.

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"Я припускав, що загроза знизиться, оскільки ми продовжуємо збирати дані", — каже інженер із навігації в Лабораторії реактивного руху NASA Давид Фарноккіа.

Ще 27 грудня астрономи повідомили, що виявили астероїд 2024 YR4. Тоді вчені підрахували, що вчені підрахували, що ймовірність його зіткнення із Землею становить понад 1%. Варто зазначити, що це єдиний відомий великий астероїд із такою великою ймовірністю зіткнення.

У міру того, як вчені збирали більше даних про об'єкт, ймовірність зіткнення продовжувала зростати протягом січня і лютого з 1,2% до піку в 3,1% у вівторок минулого тижня.

Така ймовірність може здатися невеликою, але вона була вищою, ніж будь-коли зафіксована NASA для об'єкта такого розміру або більшого.

2024 YR4 шириною від 40 до 100 метрів досить великий, щоб потенційно стерти з лиця землі ціле місто. Ранні оцінки траєкторії астероїда засвідчили, що він може врізатися або вибухнути в повітрі над великими мегаполісами, включно з Мумбаї, Індія, і Лагосом, Нігерія.

Але наступного дня після прогнозу в 3,1%, ймовірність того, що 2024 YR4 вріжеться в Землю, почала падати, до 1,5% 19 лютого, а потім до 0,3% наступного дня. У своїй передостанній заяві NASA повідомило, що ймовірність падіння астероїда на Землю знизилася до 0,004% або одного шансу з 25 000.

Тепер же вчені кажуть, що ймовірність катастрофи знизилася до одного шансу з 59 000.

Імовірність зіткнення змінилася за останні два місяці, оскільки астрономи зібрали більше інформації про астероїд з наземних телескопів. З великою кількістю даних траєкторія польоту астероїда стала зрозумілішою, тому науковці змогли підтвердити, що комічний камінь не загрожує Землі.

"Це нормальна ситуація, яка вельми очікувана, коли ви тільки виявляєте астероїд. Це просто науковий процес у дії", — додав Фарноккіа.

Хоча Земля, можливо, уникла удару астероїдом, NASA заявило, що існує невелика ймовірність — близько 1,7% — що 2024 YR4 вріжеться в наш Місяць, створивши ще один кратер на його поверхні.

Агентство продовжує стежити за астероїдом з обсерваторій по всьому світу, зокрема за допомогою телескопа Lowell Discovery в Аризоні та Nordic Optical Telescope на Канарських островах. До кінця квітня 2024 року YR4 буде прихований від нашого погляду до 2028 року.

Нагадаємо, вчені отримали зображення великого астероїда, який скоро може впасти на Землю. Наприкінці січня однією з головних астрономічних новин стало повідомлення про те, що астероїд 2024 YR4, розмір якого оцінюють у 55 метрів, може зіткнутися із Землею наприкінці 2032 року.