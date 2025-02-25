Самую полную карту океанов Земли создадут через 5 лет: что позволит заглянуть в самые темные уголки

Мировой океан все еще остается одной из наибольших загадок нашей планеты и теперь ученые считают, что нашли способ разгадать ее.

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Океан покрывает 71% поверхности Земли, является домом для огромного количества видов и все еще остается одной из наибольших загадок нашей планеты. Это огромное пространство нашей планеты плохо изучено и понятно, но теперь новая глобальная инициатива Seabed 2030 от Nippon Foundation-GEBCO поставила задачу исправить это. Эксперты намерены составить карту дна всего Мирового океана уже к концу нынешнего десятилетия, пишет IFLScience.

Такая цель — чрезвычайно амбициозна, так как существует целый ряд технических, финансовых и политических проблем. Впрочем, некоторые эксперты настроены весьма скептически: пять лет, чтобы составить карту большей части океана, кажутся весьма сложной задачей, но ученые работают над разработками, способными сделать эту цель доступной и достижимой в самые короткие сроки.

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Один из таких подходов предоставил новые данные по картированию побережья в 14 разных странах. Общая площадь карт составляет 217 560 квадратных километров со средним разрешением 100 метров, и они охватывают многие регионы, которые ранее не были нанесены на карту, от Соломоновых островов до Нижней Калифорнии.

Работа была проведена Greenwater Foundation при поддержке и руководстве Caladan Oceanic Виктора Весково. Эксперты отмечают, что в районах, где море чистое, картирование выполняется с использованием света вместо сонара до глубины 30 метров. Как правило, этот процесс происходит с помощью лодок и самолетов, что часто требует много времени и топлива. Вместо этого ученые использовали метод, называемый спутниковой батиметрией (SDB), используя спутниковые данные для создания этих подробных карт.

По словам Виктора Весково, в прошлом году они с коллегами смогли нанести на карту четверть миллиона квадратных километров примерно за 2 доллара за квадратный километр — это на порядок дешевле, чем можно было бы ожидать. Исследователи отмечают, что на мелководье лучи сонара не могут распространяться на большие расстояния, а потому площадь, которую можно картографировать с помощью сонара с корабля, весьма ограничена, что делает метод не слишком эффективным с точки зрения затрат.

Но спутник может одновременно просматривать огромные площади. В ходе исследования команда также изучила, как обучить инструмент машинного обучения, чтобы помочь операторам создать еще больше карт прибрежных зон с большей эффективностью и точностью. Исследователи надеются, что в будущем и удастся достичь точности менее 1 метра.

Ученые установили, что прибрежные районы легко можно картографировать с помощью спутников, но что насчет более глубоких точек морей и океанов. В этих точках вода слишком глубока для проникновения света, но все еще находится в области достаточно близкой к побережью, с глубиной от 30 до 500 метров. Эксперты считают, что в этих регионах автоматизированные транспортные средства могут плавать вверх и вниз по области, картографируя по мере продвижения.

По словам Весково, в этом им поможет новое судно, над которым работают эксперты. Предполагается, что работы по строительству судна будут завершены в ближайшие несколько лет. С экипажем всего из одного человека, может быть, двух, это будет фактически полуавтономное судно, которое будет выходить в море на две-три недели за раз и проходить большие маршруты с самым мощным картографическим сонаром.

Отметим, что в настоящее время около 300 миллионов квадратных километров морского дна все еще остается неизученным. Ученые надеются, что снижение стоимости картирования за квадратный метр в будущем позволит значительно ускорить задачу по изучению морского дна на Земле.

Ранее Фокус писал о том, что ученые создали подробную карту морского дна крупнейшего морского каньона.