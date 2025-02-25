Найповнішу карту океанів Землі створять через 5 років: що дасть змогу зазирнути в найтемніші куточки

Світовий океан все ще залишається однією з найбільших загадок нашої планети й тепер вчені вважають, що знайшли спосіб розгадати її.

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Океан покриває 71% поверхні Землі, є домом для величезної кількості видів і все ще залишається однією з найбільших загадок нашої планети. Цей величезний простір нашої планети погано вивчений і зрозумілий, але тепер нова глобальна ініціатива Seabed 2030 від Nippon Foundation-GEBCO поставила завдання виправити це. Експерти мають намір скласти карту дна всього Світового океану вже до кінця нинішнього десятиліття, пише IFLScience.

Така мета — надзвичайно амбітна, оскільки існує ціла низка технічних, фінансових і політичних проблем. Утім, деякі експерти налаштовані вельми скептично: п'ять років, щоб скласти карту більшої частини океану, видаються вельми складним завданням, але вчені працюють над розробками, здатними зробити цю мету доступною та досяжною в найкоротші терміни.

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Один із таких підходів надав нові дані з картування узбережжя в 14 різних країнах. Загальна площа карт становить 217 560 квадратних кілометрів із середньою роздільною здатністю 100 метрів, і вони охоплюють багато регіонів, які раніше не були нанесені на карту, від Соломонових островів до Нижньої Каліфорнії.

Роботу було проведено Greenwater Foundation за підтримки та керівництва Caladan Oceanic Віктора Весково. Експерти зазначають, що в районах, де море чисте, картування виконується з використанням світла замість сонара до глибини 30 метрів. Як правило, цей процес відбувається за допомогою човнів і літаків, що часто вимагає багато часу і палива. Натомість учені використовували метод, званий супутниковою батиметрією (SDB), використовуючи супутникові дані для створення цих докладних карт.

За словами Віктора Весково, торік вони з колегами змогли нанести на карту чверть мільйона квадратних кілометрів приблизно за 2 долари за квадратний кілометр — це на порядок дешевше, ніж можна було б очікувати. Дослідники зазначають, що на мілководді промені сонара не можуть поширюватися на великі відстані, а тому площа, яку можна картографувати за допомогою сонара з корабля, вельми обмежена, що робить метод не надто ефективним з погляду витрат.

Але супутник може одночасно переглядати величезні площі. Під час дослідження команда також вивчила, як навчити інструмент машинного навчання, щоб допомогти операторам створити ще більше карт прибережних зон з більшою ефективністю і точністю. Дослідники сподіваються, що в майбутньому і вдасться досягти точності менше ніж 1 метр.

Вчені встановили, що прибережні райони легко можна картографувати за допомогою супутників, але як щодо глибших точок морів і океанів. У цих точках вода занадто глибока для проникнення світла, але все ще перебуває в області досить близькій до узбережжя, з глибиною від 30 до 500 метрів. Експерти вважають, що в цих регіонах автоматизовані транспортні засоби можуть плавати вгору і вниз по ділянці, картографуючи в міру просування.

За словами Весково, у цьому їм допоможе нове судно, над яким працюють експерти. Передбачається, що роботи з будівництва судна будуть завершені в найближчі кілька років. З екіпажем лише з однієї людини, можливо, двох, це буде фактично напівавтономне судно, яке виходитиме в море на два-три тижні за раз і проходитиме великі маршрути з найпотужнішим картографічним сонаром.

Зазначимо, що наразі близько 300 мільйонів квадратних кілометрів морського дна все ще залишається невивченим. Вчені сподіваються, що зниження вартості картування за квадратний метр у майбутньому дасть змогу значно прискорити завдання з вивчення морського дна на Землі.

Раніше Фокус писав про те, що вчені створили детальну карту морського дна найбільшого морського каньйону.