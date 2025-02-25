Каково это — быть проглоченным большой белой акулой: ученые засняли удивительное видео

Исследователи поделились необычным видео, снятым прямо из пасти одного из самых опасных хищников Мирового океана.

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Океан покрывает больше половины поверхности Земли и является домом для огромного количества видов, в том числе и одного из самых грозных хищников планеты — больших белых акул. Ученые годами исследуют популяции акул, чтобы сократить количество их нападений на людей и сохранить уязвимую популяцию и теперь им удалось заснять удивительное видео, пишет IFLScience.

Исследователи представили уникальное видео, заснятое на дне океана. Годами ученые погружаются под толщу воды, чтобы наблюдать за кормлениями китов, плаванием дельфинов и даже нападениями акул. Теперь ученым удалось заснять видео "по ту сторону" пасти акулы.

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В середине февраля в Фрипорте на Багамах команда дайверов погружалась у побережья, наблюдая за подводным миром, когда наткнулась на акул. На кадрах видно, как акула подплывает к дайверу, затем он забрасывает ей в рот камеру, которая продолжает снимать. В результате ученым удалось запечатлеть удивительные кадры из пасти акулы, а также вид "из-за ее зубов", когда она смотрит на других членов группы.

В конце концов на кадрах видно, как акула выплевывает камеру, после тог как за ней следует гид из группы дайверов. Исследователи отмечают, что такие наблюдения чрезвычайно важны, так как они позволяют ученым узнать больше о виде, который сегодня находится в уязвимом положении.

К слову, это не первый раз, когда исследователям удается получить видео, снятое прямо из пасти большой белой акулы. В прошлый раз акула проглотила телефон дайвера, который также продолжал снимать внутри ее пасти, а затем хищник выплюнул телефон обратно.

Ранее Фокус писал о том, что ученые впервые засняли новорожденную большую белую акулу.