Як це — бути проковтнутим великою білою акулою: вчені зняли дивовижне відео

Дослідники поділилися незвичайним відео, знятим просто з пащі одного з найнебезпечніших хижаків Світового океану.

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Океан покриває більше ніж половину поверхні Землі і є домівкою для величезної кількості видів, зокрема й одного з найгрізніших хижаків планети — великих білих акул. Вчені роками досліджують популяції акул, щоб скоротити кількість їхніх нападів на людей і зберегти вразливу популяцію і тепер їм вдалося зняти дивовижне відео, пише IFLScience.

Дослідники представили унікальне відео, зняте на дні океану. Роками вчені занурюються під товщу води, щоб спостерігати за годуваннями китів, плаванням дельфінів і навіть нападами акул. Тепер ученим вдалося зняти відео "по той бік" пащі акули.

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У середині лютого у Фрипорті на Багамах команда дайверів занурювалася біля узбережжя, спостерігаючи за підводним світом, коли натрапила на акул. На кадрах видно, як акула підпливає до дайвера, потім він закидає їй у рот камеру, яка продовжує знімати. У результаті вченим вдалося зафіксувати дивовижні кадри з пащі акули, а також вид "з-за її зубів", коли вона дивиться на інших членів групи.

Зрештою на кадрах видно, як акула випльовує камеру, після того, як за нею слідує гід з групи дайверів. Дослідники зазначають, що такі спостереження є надзвичайно важливими, оскільки вони дають змогу вченим дізнатися більше про вид, який сьогодні перебуває в уразливому становищі.

До слова, це не вперше, коли дослідникам вдається отримати відео, зняте прямо з пащі великої білої акули. Минулого разу акула проковтнула телефон дайвера, який також продовжував знімати всередині її пащі, а потім хижак виплюнув телефон назад.

Раніше Фокус писав про те, що вчені вперше зняли новонароджену велику білу акулу.