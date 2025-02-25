Чистим зубы не только зубной пастой: названа ошибка, превращающая уход за полостью рта в кошмар

Исследователи назвали отвратительную ошибку, которые многие люди на планете все еще продолжают совершать.

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Зубная щетка — предмет, используемый большинством людей на Земле минимум два раза в день. Однако новое видео, пожалуй, способно заставить нас взглянуть на нее немного иначе — ученый раскрыл отвратительную ошибку, которую многие люди на планете продолжают совершать изо дня в день, пишет Daily Mail.

По словам доктора Сэмюэла Чоудхури из Сингапура, есть одна внушительная ошибка, которые многие люди в разных уголках земного шара все еще продолжают допускать. Эксперт отмечает, что основная проблема заключается в ом, что люди все еще хранят свои зубные щетки рядом с унитазом.

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Такое положение может показаться практичным в разрезе совместного санузла. Теперь эксперты считают, что такое "соседство" может подвергнуть наши зубные щетки воздействию всего: от фекалий до бактерий и вирусов.

Ранее ученые уже выяснили, что смыв в унитазе способен поднять бактерии на высоту 1,8 метра — если ваша зубная щетка находится недалеко от унитаза, по словам эксперта, есть вероятность, что вы чистите зубы не только зубной пастой. Можно предположить, что зубную щетку легко защитить с помощью чехла, однако доктор Чоудхури считает, что это попросту недопустимо.

В своих объяснениях эксперт ссылается на исследование 2015 года, в котором анализировались микробы на зубных щетках в общем общежитии. Тогда команда проверила ряд зубных щеток, собранных в общежитии, и обнаружила, что 60% из них на самом деле содержали фекалии. Более того, ученые обнаружили, что чехлы для зубных щеток, похоже, лишь усугубляли ситуацию.

Можно предположить, что чехлы способны защитить зубные щетки, так как они закрыты. Однако исследования показывают, что хранение зубной щетки в закрытом контейнере увеличивает бактериальную нагрузку, поскольку создает благоприятную среду для роста бактерий.

Как содержать зубную щетку в чистоте

Чтобы поддерживать гигиену зубной щетки, доктор Чоудхури советует придерживаться ряда простых правил, например:

держите зубную щетку вертикально, чтобы вода стекала должным образом;

меняйте зубную щетку каждые три-четыре месяца;

держите зубную щетку подальше от унитаза и закрывайте крышку унитаза во время смыва;

Видео появилось вскоре после того, как ученые предупредили, что смыв унитаза может привести к выбросу в окружающий воздух огромного количества крошечных капель воды.

Ранее Фокус писал о том, что происходит, когда смывают унитаз с открытой крышкой: ученые получили отвратительный ответ.