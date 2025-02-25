Чистимо зуби не тільки зубною пастою: названо помилку, що перетворює догляд за порожниною рота на кошмар

Дослідники назвали огидну помилку, яку багато людей на планеті все ще продовжують робити.

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Зубна щітка — предмет, який використовується більшістю людей на Землі щонайменше двічі на день. Однак нове відео, мабуть, здатне змусити нас поглянути на неї трохи інакше — вчений розкрив огидну помилку, яку багато людей на планеті продовжують робити день у день, пише Daily Mail.

За словами доктора Семюела Чоудхурі з Сінгапуру, є одна значна помилка, яких багато людей у різних куточках земної кулі все ще продовжують припускатися. Експерт зазначає, що основна проблема полягає в тому, що люди все ще зберігають свої зубні щітки поруч з унітазом.

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Такий стан може здатися практичним у розрізі спільного санвузла. Тепер експерти вважають, що таке "сусідство" може піддати наші зубні щітки впливу всього: від фекалій до бактерій і вірусів.

Раніше вчені вже з'ясували, що змив в унітазі здатний підняти бактерії на висоту 1,8 метра — якщо ваша зубна щітка перебуває недалеко від унітаза, за словами експерта, є ймовірність, що ви чистите зуби не тільки зубною пастою. Можна припустити, що зубну щітку легко захистити за допомогою чохла, проте доктор Чоудхурі вважає, що це просто неприпустимо.

У своїх поясненнях експерт посилається на дослідження 2015 року, в якому аналізувалися мікроби на зубних щітках у загальному гуртожитку. Тоді команда перевірила низку зубних щіток, зібраних у гуртожитку, і виявила, що 60% із них насправді містили фекалії. Ба більше, вчені виявили, що чохли для зубних щіток, схоже, лише погіршували ситуацію.

Можна припустити, що чохли здатні захистити зубні щітки, оскільки вони закриті. Однак дослідження показують, що зберігання зубної щітки в закритому контейнері збільшує бактеріальне навантаження, оскільки створює сприятливе середовище для росту бактерій.

Як утримувати зубну щітку в чистоті

Щоб підтримувати гігієну зубної щітки, доктор Чоудхурі радить дотримуватися низки простих правил, наприклад:

тримайте зубну щітку вертикально, щоб вода стікала належним чином;

міняйте зубну щітку кожні три-чотири місяці;

тримайте зубну щітку якомога далі від унітаза і закривайте кришку унітаза під час змиву;

Відео з'явилося незабаром після того, як вчені попередили, що змивання унітаза може призвести до викиду в навколишнє повітря величезної кількості крихітних крапель води.

Раніше Фокус писав про те, що відбувається, коли змивають унітаз з відкритою кришкою: вчені отримали огидну відповідь.