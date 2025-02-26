Настоящие дикие танцы: как мифический ритуал греков сохранился до наших дней

Одним из древних ритуалов, которые сохранились до наших дней, является пиррих. Считается, что этот древний военный танец исполняли мифические куреты, чтобы скрыть Зевса от его отца.

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Пиррих — это древнегреческий военный танец который берет свое начало от мифических куретов, которые исполняли его, чтобы защитить новорожденного Зевса от его отца, Кроноса. Согласно легенде, они бились щитами и шумели во время танца, чтобы Кронос не узнал о том, что Зевс выжил, пишет Greek Reporter.

Танец прошел сквозь века, эволюционируя от своего мифического начала до традиционного военного танца понтийских греков, который исполняется и сегодня. Упоминания о пиррихе можно найти в эпической поэме Гесиода "Теогония", которая рассказывает историю рождения Зевса.

Пиррих, древнегреческий военный танец

В поэме Зевса прячет его мать, Рея, чтобы спасти от Кроноса, который съел других своих детей. Чтобы скрыть новорожденного от его отца, куреты танцевали вокруг Зевса в пещере на Крите, а лязг их доспехов заглушал его плач.

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Как один из древнейших известных танцев в греческой мифологии, пиррих стал важной частью греческой военной культуры. Впоследствии его переняли понтийские греки Требизонда на берегу Черного моря, превратив в яркую традицию, которая существует и сегодня. Исторически он также использовался как форма военной подготовки, оттачивания ловкости и боевых навыков.

Исторические свидетельства Аристотеля и Гомера описывают пиррих как военный танец, который исполняли люди разного возраста и пола. Он включал динамические движения, такие как повороты, сальто назад, прыжки и защитные действия, сопровождавшиеся голосовыми возгласами.

Гомер упоминает, что Ахилл исполнял танец вокруг погребального костра Патрокла. По легенде, сын Ахилла, Пирр, позже известный как Неоптолем, также исполнял танец на праздновании после мести за смерть отца под Троей.

Философы, такие как Платон, считали пиррих божественным даром человечеству, различая его на "мирный" и "воинственный" стили. Его даже связывали с культом Диониса. Историк Страбон отмечал, что Пирр первым исполнил танец в честь победоносной битвы, тогда как другие считают, что сначала его танцевали куреты в трауре по Патроклу.

Древние тексты изображают танцоров, вооруженных щитами и копьями, имитирующими боевые движения. В Афинах пиррих исполняли во время фестиваля Панафиней, а в Спарте это был важный аспект военной подготовки. Спартанские воины практиковали танец, чтобы повысить свою ловкость и маневренность в бою, под аккомпанемент аулоса, древнего духового инструмента.

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Среди понтийских греков танец пиррих известен как Серра, названный в честь местной реки. Его исполняют мужчины, одетые в традиционные черные наряды, стоя в линию со сцепленными руками и высоко поднятыми головами. Танец начинается медленно, но постепенно наращивает темп и энергию.

Понтийская версия танца считается наиболее аутентичным продолжением античной традиции. Несмотря на изменения, которые он претерпел с течением времени, его выразительный стиль продолжает очаровывать зрителей, сохраняя связь со своими историческими и культурными корнями.

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