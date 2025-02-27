5 миллионов лет назад над носорогами и мастодонтами парили гигантские белки: как они выглядели

В новом исследовании ученые нашли подтверждение давней теории о том, что миллионы лет назад над Беринговым мостом парили огромные доисторические летяги.

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История Земли насчитывает более 4,5 миллиарда лет и за это время наша планета успела стать домом для огромного количества видов: некоторые из них давно вымерли, другие — продолжают процветать. Не менее любопытным кажется то, что в истории нашей планеты был период, когда большинство животных Земли были гигантских размеров, пишет Popular Science.

В новом исследовании ученые из Университета штата Восточный Теннесси и испанского Каталонского института палеонтологии проанализировали и описали любопытные окаменелости, найденные на участке Gray Fossil Site в округе Вашингтон, штат Теннесси. Открытие удивило ученых, несмотря на то, что им уже был известен эволюционный путь этого животного.

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Речь идет об Miopetaurista webbi — доисторических белках летягах, достигающих в длину около 40 сантиметров и весом около 1,5 кг. Авторы исследования считают, что обнаруженная ими окаменелость, по сути, подтверждает давнюю палеонтологическую теорию о том, что летяги размером с домашнюю кошку парили над Беринговым мостом около 5 миллионов лет назад.

Отметим, что гигантские летяги больше не являются аборигенами Севреной Америки, предки современных аэродинамических грызунов, вероятно, максимально использовали более теплый климат раннего плиоцена.

По словам соавтора исследования Исаака Касановас-Вилара, обнаружение окаменелости гигантской летяги в Северной Америке было довольно необычным и неожиданным, поскольку этот род известен только в Евразии. Были некоторые неопределенные сообщения из Флориды, но образец из участка Gray Fossil Site предоставил новую информацию.

Известно, что в эпоху плиоцена современные Южные Аппалачи были немного теплее, что привлекало доисторических млекопитающих на восток после пересечения Берингова моста. Из-за своего евразийского происхождения Miopetaurista, которые в конечном итоге пролетели через деревья Теннесси вплоть до Флориды, были более тесно связаны с современными белками-летягами в Китае, Японии и Индонезии, чем с любыми североамериканскими белками.

Виды Miopetaurista ранее были задокументированы в районах Китая, Франции и Германии около 23-5,3 миллиона лет и плиоцена, 5,3-2,5 миллиона лет. Но открытие и датирование теннессийской Miopetaurista webbi теперь означает, что эти летяги были одними из последних представителей своего вида.

По словам соавтора исследования Монтсеррат Грау-Каматс, со временем климат похолодал, а ледниковые периоды привели к изоляции этих гигантских летяг в более теплых убежищах. Все это в конце концов способствовало вымиранию этого вида.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили, что сумчатые миллионы лет скрывали свою социальную жизнь.