5 мільйонів років тому над носорогами і мастодонтами ширяли велетенські білки: який вони мали вигляд

У новому дослідженні вчені знайшли підтвердження давньої теорії про те, що мільйони років тому над Беринговим мостом ширяли величезні доісторичні летяги.

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Історія Землі налічує понад 4,5 мільярда років і за цей час наша планета встигла стати домівкою для величезної кількості видів: деякі з них давно вимерли, інші — продовжують процвітати. Не менш цікавим здається те, що в історії нашої планети був період, коли більшість тварин Землі були гігантських розмірів, пише Popular Science.

У новому дослідженні вчені з Університету штату Східний Теннессі та іспанського Каталонського інституту палеонтології проаналізували й описали цікаві скам'янілості, знайдені на ділянці Gray Fossil Site в окрузі Вашингтон, штат Теннессі. Відкриття здивувало вчених, попри те, що їм уже був відомий еволюційний шлях цієї тварини.

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Йдеться про Miopetaurista webbi — доісторичних білок-летяг, які досягають у довжину близько 40 сантиметрів і вагою близько 1,5 кг. Автори дослідження вважають, що виявлена ними скам'янілість, по суті, підтверджує давню палеонтологічну теорію про те, що летяги розміром із домашню кішку ширяли над Беринговим мостом близько 5 мільйонів років тому.

Зазначимо, що гігантські летяги більше не є аборигенами Північної Америки, пращури сучасних аеродинамічних гризунів, ймовірно, максимально використовували тепліший клімат раннього пліоцену.

За словами співавтора дослідження Ісаака Касановас-Вілара, виявлення скам'янілості гігантської летяги в Північній Америці було доволі незвичним та несподіваним, оскільки цей рід відомий лише в Євразії. Були деякі невизначені повідомлення з Флориди, але зразок з ділянки Gray Fossil Site надав нову інформацію.

Відомо, що в епоху пліоцену сучасні Південні Аппалачі були трохи теплішими, що привертало доісторичних ссавців на схід після перетину Берингового мосту. Через своє євразійське походження Miopetaurista, які зрештою пролетіли через дерева Теннессі аж до Флориди, були тісніше пов'язані з сучасними білками-летягами в Китаї, Японії та Індонезії, ніж з будь-якими північноамериканськими білками.

Види Miopetaurista раніше були задокументовані в районах Китаю, Франції та Німеччини близько 23-5,3 мільйона років і пліоцену, 5,3-2,5 мільйона років. Але відкриття і датування теннессійської Miopetaurista webbi тепер означає, що ці летяги були одними з останніх представників свого виду.

За словами співавторки дослідження Монтсеррат Грау-Каматс, з часом клімат став холоднішим, а льодовикові періоди призвели до ізоляції цих велетенських летяг у тепліших притулках. Усе це врешті-решт сприяло вимиранню цього виду.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили, що сумчасті мільйони років приховували своє соціальне життя.