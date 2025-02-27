В мире таких две: в Помпеях нашли фреску с запретным обрядом (фото)

Итальянские исследователи обнаружили фреску, на которой изображены дионисийские мистерии, тайные ритуалы древнего культа Диониса. Это лишь вторая фреска такого типа, найденная за все время исследований Помпей.

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Во время раскопок в недавно обнаруженном Доме Тиаса в Помпеях, Италия, археологи обнаружили фреску, изображающую таинственный обряд, в центре которого — ночное посвящение женщины. Это открытие проливает свет на дионисийские мистерии — древний ритуал, связанный с богом вина Дионисом, пишет Live Science.

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Фреска почти в натуральную величину простирается через три стены большого пиршественного зала, а четвертая стена открывается в сад. На ярко-красном фоне изображены менады, последовательницы Диониса, охотницы с мечами и зарезанными козами. Молодые сатиры играют на флейтах и участвуют в винном жертвоприношении.

В центре сцены старый сатир стоит рядом с молодой женщиной, которую собираются посвятить в дионисийский культ. Эксперты считают, что это свидетельствует о том, что римские посвященные могли участвовать в охотничьих обрядах, подобно своим греческим предшественникам, что демонстрировало древнюю связь между Дионисом и дикими животными.

Дионисийские мистерии, датируемые по меньшей мере V веком до нашей эры, в классической Греции известны своей таинственностью и ритуалами инициации, скрытыми от посторонних. Исторические источники указывают на то, что эти обряды включали употребление вина и других веществ, вызывавших состояние, подобное трансу.

Дионис также ассоциировался с воскресением — вера, возможно, связана с обещаниями возрождения для посвященных. Эта новая фреска предлагает ценные подсказки об этих древних ритуалах, в частности о роли охоты, которая отсутствует на других известных изображениях культа.

Единственную другую фреску, иллюстрирующую дионисийские обряды, обнаружили в 1909 году на Вилле Мистерий в Помпеях. Хотя на ней также изображены сатиры, менады и женщина, которую посвящают, ей не хватает изображений охоты, присутствующих на вновь найденной фресковой росписи.

Изображения символизируют женщин, которые вырываются из подчиненных мужчинам структур, чтобы танцевать, охотиться и участвовать в пирах из сырого мяса на природе. Фото: Parco Archeologico di Pompei

По словам Габриэля Цухтригеля, директора Помпейского археологического парка, обе фрески исследуют темы женской свободы и бунта против общественных норм. Он отметил, что изображения символизируют женщин, которые вырываются из подчиненных мужчинам структур, чтобы танцевать, охотиться и участвовать в пирах из сырого мяса на природе.

Датированным серединой I века до нашей эры, обеим фрескам было уже более века, когда в 79 году нашей эры произошло извержение Везувия, что сохранило их почти на 2 000 лет. Они также указывают на период религиозной напряженности, поскольку дионисийские фестивали официально запретили в Италии в 186 году до н. э. из-за опасений относительно тайных ритуалов.

Однако наличие этих фресок свидетельствует о том, что в Помпеях и близлежащих районах этот запрет в значительной степени игнорировали.

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Министр культуры Италии Алессандро Джули назвал находку "исторической", отметив ее значение как уникального исторического документа. Вместе с фреской Виллы мистерий это новое произведение искусства усиливает роль Помпей как важного места для понимания классической средиземноморской жизни и религиозных практик.

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