У світі таких дві: в Помпеях знайшли фреску із забороненим обрядом (фото)

Італійські дослідники виявили фреску, на якій зображено діонісійські містерії, таємні ритуали стародавнього культу Діоніса. Це лише друга фреска такого типу, знайдена за весь час досліджень Помпей.

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Під час розкопок у нещодавно виявленому Будинку Тіаса в Помпеях, Італія, археологи виявили фреску, яка зображує таємничий обряд, в центрі якого — нічне посвячення жінки. Це відкриття проливає світло на діонісійські містерії — стародавній ритуал, пов'язаний з богом вина Діонісом, пише Live Science.

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Фреска майже в натуральну величину простягається через три стіни великої бенкетної зали, а четверта стіна відкривається в сад. На яскраво-червоному тлі зображені менади, послідовниці Діоніса, мисливиці з мечами та зарізаними козами. Молоді сатири грають на флейтах та беруть участь у винному жертвоприношенні.

У центрі сцени старий сатир стоїть поруч із молодою жінкою, яку збираються посвятити в діонісійський культ. Експерти вважають, що це свідчить про те, що римські посвячені могли брати участь у мисливських обрядах, подібно до своїх грецьких попередників, що демонструвало давній зв'язок між Діонісом і дикими тваринами.

Діонісійські містерії, що датуються щонайменше V століттям до нашої ери, в класичній Греції відомі своєю таємничістю та ритуалами ініціації, прихованими від сторонніх. Історичні джерела вказують на те, що ці обряди включали вживання вина та інших речовин, що викликали стан, подібний до трансу.

Діоніс також асоціювався з воскресінням — віра, можливо, пов'язана з обіцянками відродження для посвячених. Ця нова фреска пропонує цінні підказки про ці давні ритуали, зокрема про роль полювання, яка відсутня на інших відомих зображеннях культу.

Єдину іншу фреску, що ілюструє діонісійські обряди, виявили в 1909 році на Віллі Містерій в Помпеях. Хоча на ній також зображені сатири, менади та жінка, яку посвячують, їй бракує зображень полювання, присутніх на новознайденому фресковому розписі.

Зображення символізують жінок, які вириваються з підпорядкованих чоловікам структур, щоб танцювати, полювати та брати участь у бенкетах із сирого м'яса на природі. Фото: Parco Archeologico di Pompei

За словами Габріеля Цухтрігеля, директора Помпейського археологічного парку, обидві фрески досліджують теми жіночої свободи та бунту проти суспільних норм. Він зазначив, що зображення символізують жінок, які вириваються з підпорядкованих чоловікам структур, щоб танцювати, полювати та брати участь у бенкетах із сирого м'яса на природі.

Датованим серединою I століття до нашої ери, обом фрескам було вже понад століття, коли у 79 році нашої ери сталося виверження Везувію, що зберегло їх майже на 2 000 років. Вони також вказують на період релігійної напруженості, оскільки діонісійські фестивалі офіційно заборонили в Італії у 186 році до н. е. через побоювання щодо таємних ритуалів.

Однак наявність цих фресок свідчить про те, що в Помпеях та прилеглих районах цю заборону значною мірою ігнорували.

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Міністр культури Італії Алессандро Джулі назвав знахідку "історичною", відзначивши її значення як унікального історичного документа. Разом з фрескою Вілли містерій цей новий витвір мистецтва посилює роль Помпей як важливого місця для розуміння класичного середземноморського життя і релігійних практик.

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